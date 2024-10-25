Высокая точность поражения целей: Польша представила зенитную установку SA-35MM для борьбы с дронами

Источник изображения: topwar.ru

На проходящей в Кракове выставке польская компания Pit-Radwar представила новую 35-мм самоходную артиллерийскую установку SA-35MM, оснащенную программируемыми боеприпасами и предназначенную для усиления возможностей ПВО на сверхмалой дальности, в частности, для поражения маневрирующих целей – дронов, авиации и крылатых ракет.

SA-35MM вооружена 35-мм автоматической пушкой AM, которая ведет огонь с темпом 550 выстрелов в минуту и снаряжена двойной системой подачи снарядов с двух магазинов на 100 боеприпасов каждый. Переключение между двумя типами боеприпасов (программируемыми или обычными FAPDS-T – фрагментированными трассирующими снарядами с подкалиберным сердечником) происходит мгновенно. Пушка уменьшена в размерах и весе благодаря использованию технологии углеродного волокна. Изделие установлено на грузовой платформе Jelcz 6x6.

Зенитный комплекс оснащен оптоэлектронной системой сопровождения целей ZGS-35 (оснащена ИК- и оптической камерами, лазерным дальномером и средствами слежения). Цели обнаруживаются по углу места от -10° до 85° и по азимуту на 360° на высоте от 200 до 30 тыс. метров.

Входящая в состав комплекса СУО включает в свой состав радар TUGA с АФАР, работающий в X-диапазоне. При этом используется радиолокация с низкой мощностью сигнала, что затрудняет обнаружение комплекса разведывательными средствами противника. Радар TUGA способен обнаруживать цели на дальности от 50 м до 50 км и в состоянии засечь небольшие дроны на расстоянии до 5 км.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе выставки разработчик продемонстрировал возможности комплекса. Одной из целью SA-35MM являлся небольшой БПЛА с угловым размером 0,5x2,0 миллирадиана, расположенный на расстоянии 1000 м. В ходе его поражения пушкой AG-35 разброс составил не более 0,5 миллирадиана, что соответствует габаритам дрона и указывает на точность системы.

Результаты полевых испытаний показали, что для достижения 99-процентной вероятности поражения цели хотя бы одним снарядом требовалось произвести 24 выстрела обычными боеприпасами TP-T/FAPDS-T. В то же время при использовании боеприпасов ABM с программируемым подрывом вероятность уничтожения цели одним из семи снарядов достигает 97%, при этом каждый из них выпускает более 50 суббоеприпасов.

Разработчик, реализуя проект с декабря 2022 года, планирует изготовить 9 прототипов SA-35MM до 20 июня 2025 года.