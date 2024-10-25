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Военное обозрение

Эффективность «истребителя танков» под вопросом: Южная Корея ставит под сомнение выживаемость вертолёта Apache на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея пересматривает программу приобретения у американского концерна Boeing 36 ударных вертолетов AH-64E Apache, намереваясь отказаться от потенциальной сделки стоимостью $3,43 млрд ввиду резкого возрастания рисков для армейской авиации, что было продемонстрировано в ходе украинского конфликта.

Как указывается в издании Chosun Ilbo, основная роль Apache сводится к поражению бронетехники неприятеля, в связи с чем на поле боя данная машина выступает в качестве «истребителя танков».

Однако, как полагают в южнокорейском командовании на основе анализа войны на Украине, эффективность применения ударных вертолетов существенно снизилась. В частности, насыщение фронта зенитными средствами, такими как ПЗРК, ставит под сомнение выживаемость винтокрылых машин в конфликте высокой интенсивности.

При этом на первый план вышли беспилотные комплексы, на приобретении которых необходимо делать акцент в первую очередь.

В настоящее время Сеул обладает 36 единицами Apache и до недавнего времени планировал закупить еще 36 бортов. Однако в нынешних условиях стоит под вопросом целесообразность их приобретения, тем более учитывая высокую стоимость вертолетов, которая составит 70% от оборонного бюджета.

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Страны
США
Украина
Южная Корея
Продукция
AH-64
Компании
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