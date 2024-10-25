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Военное обозрение

Замглавы МИД РФ Руденко: Если РФ или КНДР окажется в состоянии войны, будет приведён в действие пункт о помощи Договора о стратегическом партнерстве

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко рассказал о важности Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, который сегодня ратифицировала Госдума.

По словам дипломата, он направлен как на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном, так и на построение «справедливой многополярной международной системы».

Этот документ выводит отношения России и КНДР на уровень союзничества, нацелен на углубление партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру приоритетных для двух государств направлений

– отметил Руденко.

Особенно замминистра иностранных дел России выделил пункт 4 Договора, касающийся оказания военной помощи. Этот пункт предусматривает, что если одна из сторон подвергнется нападению, то в соответствии со статьей 51 устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР другая сторона окажет ей военную помощь, уточнил Руденко.

Дипломат подчеркнул, что двустороннее соглашение с Северной Кореей никоим образом не направлено против третьих стран, а имеет исключительно оборонительный характер. По его словам, заключение Договора стало необходимо в связи с резко меняющейся геополитической ситуацией в Северо-Восточной Азии.

Напомним, что соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей было подписано в июне в ходе визита Владимира Путина в Пхеньян.

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