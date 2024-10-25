Российские вооруженные силы "преобразятся" из-за конфликта на Украине. Стоит ли тревожится НАТО? (The National Interest, США)

TNI: возрождение сильной России станет острой угрозой НАТО

Полученный Россией опыт боевых действий на Украине и увеличение численности ее вооруженных сил станут постоянной и крепнущей "угрозой" региональной стабильности, считает автор статьи в TNI. При этом он не хочет считать угрозой России дислокацию войск НАТО на ее границах.

Хорхе Риверо (Jorge L. Rivero)

Будущий состав и возможности российских вооруженных сил после украинского конфликта стали одной из главных тем стратегических дискуссий среди членов НАТО. Этот вопрос носит решающий характер, так как определяет решения альянса о размещении сил и долгосрочное оборонное планирование. В недавнем интервью верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи сделал поразительное заявление: “Российские военные выйдут из конфликта на Украине сильнее, чем прежде”.

Ранее в этом году председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун-младший выступил с не менее поразительным заявлением: что Россия “решительно восстановила свои вооруженные силы и использует свое численное преимущество, чтобы измотать Украину”. Хотя эта оценка поначалу может показаться надуманной, учитывая значительные потери в личном составе и технике, понесенные российскими военными, она требует более предметного рассмотрения, чтобы понять все последствия для НАТО.

Потенциальному возрождению России как острой угрозы альянсу — возможно, даже более значительной, чем прежде — способствуют несколько факторов. К ним относятся: накопленный Россией опыт современных боевых действий; ее неизменное кадровое преимущество; глубоко укоренившаяся обида и неприязнь к Западу и острое восприятие угрозы; работа по продвижению возвращающихся с фронта военнослужащих на руководящие должности в правительстве; и, наконец, непрекращающаяся идеологическая обработка через национальные патриотические молодежные организации.

Личный состав для России

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин издал указ об увеличении численности российских вооруженных сил до 1,5 миллиона человек (по сравнению с 1,013 миллиона до начала спецоперации на Украине). К концу года эта цифра может вырасти до 2,4 миллиона, включая резервистов и призывников. Серьезность намерений Кремля подтверждается значительными финансовыми вливаниями: на стимулирование кадрового набора российское правительство выделило ошеломляющую сумму в 90 миллиардов рублей (944,9 миллиона долларов).

Эти средства могут привлечь от 225 000 до 461 500 новобранцев, в зависимости от предложенных бонусов. Хотя долгосрочный успех этих усилий отнюдь не гарантирован, финансовые обязательства России сигнализируют о ее намерении поддерживать мощное расширение вооруженных сил даже после окончания конфликта. Этот стратегический шаг предполагает долгосрочный и устойчивый военный рост и высокую боеготовность даже в последующую эпоху.

Кроме того, российские военные провели реорганизацию своих сил даже на фоне конфликта с Украиной, чтобы противостоять новым угрозам, включая присоединение к НАТО Финляндии и Швеции. Например, в ответ на расширение альянса российские военные изменили структуру военных округов (ВО). В частности, был расформирован Западный ВО, а на его территории были вновь сформированы Московский и Ленинградский округа. Кроме того, Северный флот был лишен статуса военного округа и стал частью воссозданного Ленинградского ВО.

Россия планирует создать новые артиллерийские дивизии и бригады тяжелой артиллерии, увеличить численность морской пехоты и воздушно-десантных войск, а также создать новые армейские корпуса, дивизии и общевойсковые армии близ финской границы — такие как 14-й армейский корпус и 44-й армейский корпус.

Уроки украинского конфликта

Вопреки распространенному мнению западных аналитиков, российская армия — это думающая, обучающаяся и легко приспосабливающаяся сила. Россия извлекла уроки своих ошибок с начала конфликта и скорректировала доктрину и тактику для ведения боевых действий на современном поле боя. Усовершенствования в разведывательно-ударном и разведывательно-огневом комплексе помогли России точнее бить по линии соприкосновения и в тыл.

Россия также перешла от крупных батальонных тактических групп к более мелким штурмовым отрядам и, пусть и медленно, нарастила производство беспилотников и барражирующих боеприпасов и применяет их все шире. Эти адаптации в современных условиях дадут России ценный опыт современной войны — которого нет ни у кого на Западе.

Заключение

НАТО размышляет над завершением этого конфликта, и напрашивается несколько важных уроков. Российские вооруженные силы, несомненно, будут преобразованы закаленными в боях ветеранами, возвращающимися с Украины. Cо своим боевым опытом и под влиянием кремлевской идеологии эти солдаты могут затаить в себе глубокую и необоснованную обиду на свою судьбу.

Стремление Кремля поскорее интегрировать этих людей в российский политический аппарат в сочетании с наращиванием инвестиций в личный состав вооруженных сил сигнализируют о постоянной и крепнущей угрозе региональной стабильности.

НАТО в ответ на это должна сохранять бдительность и оставаться активной. Дальнейшие инвестиции альянса в свой военный потенциал не просто желательны, а необходимы. Российское присутствие на восточном фланге НАТО, по всей видимости, останется существенной проблемой безопасности в обозримом будущем, и потребует надежной и адаптивной оборонной стратегии. На фоне продолжающихся изменений геополитического ландшафта уроки этого конфликта сыграют решающую роль в формировании подхода НАТО к сдерживанию и коллективной обороне на ближайшие десятилетия.

Хорхе Риверо — штабной сержант морской пехоты в отставке. Старший планировщик информационных операций, специалист по России. Имеет степень магистра Университета Бундесвера в Мюнхене и Университета Джорджа Вашингтона. В своей работе сосредоточен на российских информационных операциях, вооруженных силах и стратегическом оружии