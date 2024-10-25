Турецкая компания представит на выставке в Стамбуле боевой дрон с гранатомётом и миномётом

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На оборонной выставке SAHA 2024, которая пройдет с 25 по 28 октября в Стамбуле, турецкая компания TITRA представит свою новейшую разработку — боевой беспилотник Dumrul Mini UCAV. Этот дрон вертолетного типа предназначен для выполнения разведывательных и ударных миссий, а его особенностью является наличие высокоточного вооружения для выполнения тактических задач, пишет портал Army Recognition.

Разработчики БПЛА заявляют, что Dumrul Mini UCAV выделяется своей универсальностью и оперативной эффективностью. Он разработан для выполнения различных миссий, от разведки до точечных ударов. Высокая точность и широкий спектр боевых возможностей делают его важным инструментом как в наступательных, так и в оборонительных операциях.

Авторам статьи удалось узнать об основных характеристиках перспективного турецкого дрона. Так, в материале говорится, что беспилотник сможет подниматься на высоту более 3,5 км, имеет грузоподъемность 8 кг, радиус управления до 10 км и время полета свыше 30 минут.

Кроме того, Dumrul Mini UCAV устойчив к погодным условиям и может функционировать даже при порывах ветра до 46 км/ч (25 узлов). Как пишут авторы статьи, главным преимуществом турецкой новинки является её вооружение.

В частности, 81-мм миномет. Эта система, как заявляют разработчики, обладает высокой точностью и эффективностью. Вес снаряда составляет всего 1 900 граммов. Заряд, содержащий 550 граммов взрывчатого вещества Comp B, обеспечивает мощный ударный эффект. Взрыв создаёт порядка 1 296 фрагментов, что позволяет наносить значительный урон в радиусе 50 метров.

В свою очередь, 40-мм гранатомёт имеет ротационный цилиндр на шесть выстрелов и может стрелять боеприпасами калибра 40x46 мм и 40x51 мм. При этом максимальная эффективная дальность достигает 800 метров.

Как говорится в материале со ссылкой на разработчиков дрона, это оружие оптимально как для ближних, так и дальних боёв. Система может работать как в полуавтоматическом, так и в ручном режимах, а также имеет функции безопасности в виде двухстороннего предохранителя и замка барабана.

Со слов представителей TITRA, одной из главных особенностей Dumrul Mini UCAV является его модульная конструкция, которая позволяет легко адаптировать его к разным задачам, как к боевым, так и разведывательным.

Кроме того, система управления дроном интегрирована в концепцию METE, которая включает взаимодействие воздушных и наземных беспилотных систем для синхронных операций на поле боя. Это значительно повышает эффективность миссий, позволяя использовать различные системы для управления и наведения.