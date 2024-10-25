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Интерфакс-АВН

Южная Корея рассматривает все варианты ответа на фоне сообщений о предполагаемой отправке военных из КНДР в РФ - СМИ

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Военнослужащие ВС Южной Кореи
Военнослужащие ВС Южной Кореи.
Источник изображения: gazeta.ru

Гонконг. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Южной Кореи рассматривают любые варианты реакции в связи с сообщениями о предполагаемой отправке северокорейских военных в РФ, сообщает в четверг агентство "Ренхап" со ссылкой на главу южнокорейского МИД Чо Тхэ Ёля.

"Рассматриваются все варианты того, что мы сделаем. Это зависит от того, как отреагирует Россия, что Северная Корея получит взамен и в каком масштабе Северная Корея будет поддерживать Россию", - сказал министр, выступая в парламенте и отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Сеул возможность отправки оружия на Украину.

"Я не думаю, что мы можем просто сидеть сложа руки, пока, в конечном счете, это не станет непосредственной угрозой нашей безопасности", - подчеркнул он.

Ранее в Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО. "Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому - много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

В представительстве КНДР при ООН назвали "беспочвенными слухами" заявления Сеула об отправке северокорейских военных в Россию.

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