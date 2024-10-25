МИД КНР заявил об отсутствии информации о направлении войск КНДР на Украину

ПЕКИН, 24 октября. /ТАСС/. Китайские власти не располагают информацией о направлении военнослужащих КНДР для оказания содействия проведению специальной военной операции России на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай не располагает информацией о ситуации", - коротко ответил он южнокорейскому журналисту на вопрос о том, считает ли Пекин правдоподобной информацию об отправке войск Пхеньяном для поддержки Москвы.

Китайский дипломат напомнил, что КНР занимает неизменную позицию по украинской проблеме. Он выразил надежду на деэскалацию и политическое урегулирование конфликта.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих КНДР в СВО напоминают очередную газетную утку. 19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения операции. Французская газета Le Journal du Dimanche сообщила, что слухи об отправке военных Пхеньяном в РФ неправдоподобны и выгодны лишь Киеву, поскольку только в его интересах интернационализировать конфликт.