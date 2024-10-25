Войти
Lenta.ru

Списанный после 14 лет подготовки космонавт обратился к Путину. О чем он попросил президента?

318
0
0
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС.

Не полетевший в космос Бабкин попросил Путина об оценке его здоровья

Претендент в космонавты Андрей Бабкин, не полетевший на орбиту из-за фильма «Вызов» и уволенный с летной должности в сентябре из-за насморка, написал письмо президенту России Владимиру Путину. В обращении к главе государства он попросил привлечь независимых экспертов к оценке его здоровья.

В ответ Центр подготовки космонавтов (ЦПК) «Роскосмоса» сообщил, что 12 июля был проведен расширенный консилиум под руководством начальника ФМБА России. Отмечается, что на нем присутствовали члены ЛОР-секции Главной медицинской комиссии, а также специалисты, которые ранее лечили космонавта.

В результате основания для пересмотра ранее принятого Главной медицинской комиссией заключения не обнаружили. После увольнения с летной должности Бабкин стал заместителем командира отряда космонавтов по научной работе. Он готовился к полету 14 лет.

Состав консилиума

В документе ЦПК указано, что к работе консилиума привлекли хирурга, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Геннадия Пискунова. Специалист оперировал Бабкина в 2022 году для лечения риносинусита. После операции он указал, что у претендента в космонавты нет ограничений по нагрузкам, связанным с повышенным или пониженным давлением.

Однако в беседе с «Газетой.Ru» хирург указал, что не присутствовал на консилиуме 12 июля. Это подтверждает и протокол совещания, из которого следует, что к обсуждению привлекли семь человек. При этом трое из них в составе Главной медицинской комиссии принимали решение об отстранении Бабкина.

Также в консилиуме принимал участие заведующий отделением заболеваний носа и глотки ФГБУ НМИЦО ФМБА России Владимир Авербух, который в октябре 2023 года в эпикризе Бабкина написал: «По результатам проведенного обследования, основанного на амнестических данных пациента, отмечено полное отсутствие признаков полисинусита. Лечение пациенту не требуется. Трудоспособность не утрачена».

Бабкин обращался к независимым врачам

После увольнения из летного отряда Бабкин обращался к независимым лор-врачам, в частности из ФМБА, МОНИКИ и Сеченовского университета. В справках, которые выдали мужчине, подтверждена его годность к полетам. Однако никого из специалистов не приглашали на расширенный консилиум.

Все специалисты, к которым обращался кандидат в космонавты, указывали, что пациент трудоспособен и не имеет противопоказаний к профессиональной деятельности, ограничений по нагрузкам нет.

ЦПК остается закрытой и иерархичной структурой

Эксперт в области космонавтики Дмитрий Струговец отметил, что ЦПК с советских времен остается закрытой и иерархичной структурой. По его словам, Главная медицинская комиссия не является независимым органом и состоит из обычных людей, «которые тоже подвержены перепадам настроения, симпатиям и антипатиям, давлению авторитетов».

Возможности апелляции или привлечения внешних специалистов в подобных закрытых корпоративных коллективах — редкое явление. Медкомиссии проще списать человека, подогнав решение под подходящий диагноз из таблицы расписания болезней

Дмитрий Струговец

эксперт в области космонавтики

«Для чего вообще нужна пилотируемая космонавтика? Для того, чтобы научиться жить в космосе. Жить со всеми особенностями организмов отдельных людей. Иной вариант — продолжать допускать в космос только "избранных". Но тогда о каком освоении и исследовании человеком Солнечной системы может идти речь?» — задался вопросом эксперт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.10 11:53
  • 5221
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.10 10:45
  • 2
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 25.10 09:45
  • 3
Министр обороны Британии назвал сигналом для противников оборонный пакт с ФРГ
  • 25.10 07:10
  • 1
Fox: разведка США рекомендовала не разрешать удары по РФ дальнобойным оружием
  • 25.10 00:20
  • 1
Франция определилась со сроками закладки нового авианосца для замены своего единственного «Шарля де Голля»
  • 24.10 22:33
  • 1
Высокий сброс: разработан новый способ разминирования местности
  • 24.10 20:45
  • 4
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 24.10 20:38
  • 0
К какой войне готовится Путин?
  • 24.10 16:29
  • 3
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?