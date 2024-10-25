Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала вчерашнее обращение Зеленского «к нации», в котором глава киевского режима предстал в футболке с надписью на английском языке. Надпись на русский переводится как «Сделаем Россию снова маленькой».

Комментарий Марии Захарова был опубликован на официальной страничке МИД РФ и тоже был дан на английском языке. В нём задан вопрос: «Снова маленькой, как что? Как СССР? Или как Российская империя».

Из публикации:

А, понятно! Маленькой как Киевская Русь. Так для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал…

Далее следует «непереводимая игра слов с набором идиоматических выражений», с помощью которой обозначена политическая недалёкость главы киевского режима.

За надпись на футболке Зеленскому в сети «прилетело», откуда тот не ожидал. Представители украинской диаспоры в США указали главе киевского режима на то, что, например, в афроамериканских кварталах Нью-Йорка слово small (smally) используется как слэнговое и, скорее, обозначает человека внушительных размеров, которого иронично называют «малышом». Если учесть, что в США надписи на футболках чаще всего носят именно слэнговый характер, для ряда американцев, мягко говоря, не совсем понятно, что Зеленский вообще имел в виду.

На самой Украине опубликовали фото «полной версии» футболки Зеленского. Там представлена карта Российского государства образца 1462 года:

Источник изображения: topwar.ru

Но и здесь характеристика от Марии Захаровой по поводу политического скудоумия Зеленского работает, так как на момент 1462 года никакой Украины не существовало вообще.