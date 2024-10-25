Структура мировых поставок по видам ВиВТ в 2016-2023 гг. и прогноз 2024-2027 гг.

ЦАМТО, 24 октября. В целом общий объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) в 2016-2023 гг. ЦАМТО оценивает в сумму 677,912 млрд. долл.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

В том числе, в 2016 году – 79,062 млрд. долл., в 2017 году – 81,251 млрд. долл., в 2018 году – 73,719 млрд. долл., в 2019 году – 71,975 млрд. долл., в 2020 году – 83,015 млрд. долл., в 2021 году – 84,191 млрд. долл., в 2022 году – 106,221 млрд. долл. и в 2023 году – 98,478 млрд. долл.

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2016-2023 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 237,2 млрд. долл. (34,99% от объема продаж всех категорий ВиВТ);

2. Вертолетная техника – 87,864 млрд. долл. (12,96%);

3. Военно-морская техника – 75,397 млрд. долл. (11,12%);

4. Средства ПВО – 58,847 млрд. долл. (8,68%);

5. Бронетанковая техника – 56,118 млрд. долл. (8,28%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 23,733 млрд. долл. (3,50%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 18,292 млрд. долл. (2,70%).

На все другие типы ВиВТ, включая оценочные (неидентифицированные по основным видам ВиВТ) поставки пришлось 120,460 млрд. долл. (17,77%).

Общая оценка ситуации на мировом рынке ВиВТ в 2024-2027 гг. по отдельным категориям вооружений

По стоимостному параметру объемы экспортных продаж по периоду 2024-2027 гг. распределились следующим образом:

1. Авиационная техника – 149,739 млрд. долл. (30,59%);

2. Бронетанковая техника – 63,925 млрд. долл. (13,06%);

3. Военно-морская техника – 58,188 млрд. долл. (11,89%);

4. Вертолетная техника – 57,164 млрд. долл. (11,68%);

5. Средства ПВО – 48,872 млрд. долл. (9,98%);

6. Ракетно-артиллерийское вооружение – 39,051 млрд. долл. (7,98%);

7. Беспилотные летательные аппараты – 12,846 млрд. долл. (2,62%).

На все другие типы ВиВТ приходится 59,689 млрд. долл. (12,19%).

В процентном выражении (сравнивается период 2024-2027 гг. с периодом 2016-2023 гг.) в рейтинге по стоимостному объему поставок по отдельным категориями ВиВТ произойдут следующие изменения.

Самое значительное изменение касается категории Бронетанковая техника, которая переместится с 5 сразу на 2 место в рейтинге. Во многом это связано с ситуацией вокруг Украины, которая обусловила очень резкий рост заказов и поставок именно в данном сегменте рынка (в ходе СВО бронетехника показала свою значимость и незаменимость на современном ТВД). В процентном выражении доля бронетанковой техники "взлетит" с 8,28% до 13,06% (+4,78%).

Второй существенное изменение касается категории Вертолетная техника, которая опустится в рейтинге со 2 на 4 место. Это говорит о некотором перенасыщении мирового рынка военных вертолетов. В процентном выражении доля вертолетной техники сократится с 12,96% до 11,68% (-1,28%).

На одну позицию в рейтинге опустится категория средства ПВО (с 4 на 5 позицию), хотя в процентном выражении доля средств ПВО возрастет с 8,68% до 9,98% (+1,3%). Рост процентной доли этой категории также связан с ситуацией вокруг Украины.

Сохранят свои позиции в рейтинге категории авиационная техника (1 место), военно-морская техника (3 место), ракетно-артиллерийское вооружение (6 место) и БЛА (7 место). В то же время, доля авиационной техники в процентном выражении снизится с 34,99% до 30,59% (-4,4%, очень значительное сокращение), доля военно-морской техники в процентном выражении возрастет с 11,12% до 11,89% (+0,77%), доля категории РАВ в процентном выражении возрастет с 3,50% до 7,98%. По категории РАВ, несмотря на то, что она сохранит 6 позицию, рост в процентном отношении будет очень существенным (+4,48%), что также как по категории бронетехника и системам ПВО, связано, прежде всего, с ситуацией вокруг Украины.

То есть, в предстоящие 4 года ожидается существенный рост спроса, прежде всего, в категориях бронетехника, системы ПВО и ракетно-артиллерийское вооружение.

Рост рынка в части стоимостных объемов поставок будет и в категории БЛА, хотя в процентном отношении доля этой категории сократится на 0,08%. Рост стоимостных объемов поставок БЛА также связан с проведением СВО на Украине, где беспилотники (всех типов) доказали свою незаменимость на современном ТВД.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.