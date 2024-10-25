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Сергей Чемезов предложил меры для устранения дефицита кадров на оборонных предприятиях "Ростеха"

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Сергей Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов посещает с рабочим визитом петербургское предприятие «ОДК-Климов».
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

ЦАМТО, 24 октября. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в Совете Федерации предложил ряд мер для подготовки специалистов и устранения дефицита кадров на предприятиях корпорации в области гособоронзаказа.

"Считаю, что наша совместная с губернаторами задача заключается в системной комплексной работе по созданию всех необходимых условий для развития человеческого капитала наших регионов и кадрового потенциала предприятий ОПК… Необходимо законодательное совершенствование подходов по целевому обучению, нужно усилить роль работодателя при отборе абитуриентов, а также повысить вовлеченность региональных властей в процессе профориентации школьников и удержания выпускников технических ВУЗов в своих регионах", – цитирует "РИА Новости" С.Чемезова.

Еще одной мерой, которую предложил глава "Ростеха", является обеспечение целевого приема в учебные заведения системы среднего профессионального образования. Кроме того, необходимо предоставить отсрочку от военной службы по призыву целевикам, которые после окончания средних и высших учебных заведений трудоустроились на предприятия ОПК.

"На сегодняшний день дефицит кадров только на предприятиях "Ростеха", выполняющих гособоронный заказ, составляет порядка 30 тыс. человек", – отметил С.Чемезов, добавив, что во многих городах заводы корпорации являются градообразующими.

В настоящее время при участии "Ростеха" создано порядка 200 инженерных классов по всей стране. Организации корпорации выступили партнерами 36 образовательно-производственных классов для подготовки специалистов рабочих профессий. На эти цели выделено более 500 млн. руб. в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

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