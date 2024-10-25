Глава РКЦ "Прогресс": ракеты-носители "Союз" остаются самыми надежными в мире - Интервью ТАСС

Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") 24 октября отмечает свое 130-летие. Об историческом пути легендарного предприятия, сегодняшней деятельности и планах на ближайшее будущее в интервью ТАСС рассказал его генеральный директор Дмитрий Баранов.

— Ракетно-космическому центру "Прогресс" в этом году исполняется 130 лет. Можете провести небольшой исторический экскурс?

— Огромное предприятие, которое сегодня все знают как ракетно-космический центр "Прогресс", 130 лет назад было велосипедной фабрикой под названием "Дукс". Но уже в начале XX века небольшая организация стала изготавливать различную технику — автомобили, мотосани, дирижабли — и начала поставлять в российскую армию аэропланы. К 1917 году "Дукс" стал одним из крупнейших авиастроительных центров царской России. Здесь изготавливали знаменитые самолеты "Ньюпор", "Моран", "Фарман", "Сопвич". На одном из таких самолетов летчик Петр Нестеров впервые исполнил фигуру высшего пилотажа "мертвая петля". В советские годы Государственный авиационный завод №1 (так стало называться предприятие) освоил производство многочисленных экспериментальных и серийных образцов авиационной техники: самолеты-разведчики Р-1, Р-5; истребители И-1, И-3, И-5, И-15, И-153, МиГ-3. На счету этих самолетов — множество мировых рекордов по скорости и высоте полета, золотые медали международных авиационных конкурсов, а также участие в боевых действиях.

В 1941 году завод был эвакуирован из Москвы в Куйбышев (ныне Самара), и здесь коллектив завода совершил трудовой подвиг.

Каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны, был изготовлен руками работников нашего предприятия

В общей сложности в 1941–1945 годах сотрудники собрали и отправили на фронт более 3 тыс. истребителей МиГ-3, 11 768 штурмовиков Ил-2 и 1 225 штурмовиков Ил-10.

В послевоенные годы на авиационном заводе было освоено производство реактивных истребителей и реактивных бомбардировщиков.

В 1958 году было принято решение об организации на Государственном авиационном заводе №1 серийного производства межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, и уже 17 февраля 1959 года первая "семерка", изготовленная в Куйбышеве, стартовала с Байконура. На нашем предприятии было разработано и изготовлено множество модификаций знаменитой "семерки" — "Восход", "Молния", "Союз-У", "Союз-ФГ" и др. Сегодня "Союз-2" остается самым надежным и экономичным средством доставки в космос пилотируемых и грузовых космических кораблей, большинства отечественных космических аппаратов. В этом году мы планируем запустить двухтысячную ракету, созданную на базе Р-7.

Наше предприятие принимает самое непосредственное участие в пилотируемой программе. На "Прогрессе" были собраны первые две ступени ракеты "Восток", которая вывела на околоземную орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. В настоящее время ракеты, изготовленные на предприятии, являются единственным отечественным средством выведения транспортных пилотируемых кораблей.

В 1959 году для конструкторского сопровождения производства ракет в Куйбышеве был организован филиал №3 ОКБ-1, позже ставший знаменитым ЦСКБ, которое возглавлял легендарный конструктор Д.И. Козлов. В 1996 году ЦСКБ и завод "Прогресс" (бывший ГАЗ №1) были объединены в одно предприятие — ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс", а в 2014 году предприятие было преобразовано в АО "Ракетно-космический центр "Прогресс".

Другое направление нашей работы — создание космических аппаратов. С 1960-х годов предприятие разрабатывает и изготавливает спутники различного назначения. Одно из приоритетных направлений — создание космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В 1962 году на орбиту был выведен первый "Зенит", изготовленный в Куйбышеве, а в марте этого года мы запустили "Ресурс-П" №4 — тысячный спутник, созданный предприятием

28 апреля 2016 года специалисты РКЦ "Прогресс" и смежных предприятий открыли новую страницу в истории отечественной космонавтики — осуществили первую миссию с нового российского космодрома Восточный. И сегодня наши "Союзы" стартуют с трех космодромов — Байконур, Плесецк, Восточный.

— У вас как у главы РКЦ "Прогресс" есть любимая глава в истории предприятия? За исключением разве что настоящего времени.

— Все этапы нашей 130-летней истории важны — и когда предприятие изготавливало велосипеды, и авиационный этап, и эвакуация и становление завода на новой площадке, и начало производства ракет, а затем спутников. Всегда мы создавали технику, передовую для своего времени.

Один из ярких эпизодов в истории нашего предприятия — участие в грандиозном советском космическом проекте по созданию космической системы "Энергия-Буран". Это событие стало победой коллективов более 1 200 предприятий Советского Союза. Здесь, в Куйбышеве, на заводе "Прогресс" изготавливались центральный блок II ступени (блок "Ц") и стартово-стыковочный блок "Я". На космодроме Байконур сотрудники филиала "Прогресса" осуществляли общую сборку ракеты "Энергия" и выполняли стыковку ракеты с орбитальным кораблем "Буран". Тогда в рамках реализации проекта на заводе "Прогресс" было проведено техническое перевооружение производства, внедрены уникальные технологические процессы и механизмы. Успешный запуск комплекса "Энергия-Буран" в 1988 году — это научно-технический прорыв страны, который показал всему миру потенциал отечественной ракетно-космической отрасли. Несмотря на то что проект был закрыт, результаты реализации проекта "Энергия-Буран" нашли применение при разработке различных образцов ракетно-космической техники.

— Одним из основных изделий РКЦ "Прогресс" является легендарный "Союз-2". Сколько ракет в год способно производить предприятие на сегодняшний день?

— В советское время завод "Прогресс" мог производить до 60 ракет-носителей (РН) типа "Союз" в год. В настоящее время потребность в РН данного типа уменьшилась в несколько раз за счет увеличения срока активного существования космических аппаратов на орбите от нескольких суток до нескольких лет.

— Ведутся ли работы по модернизации отдельных систем?

— Работа по оптимизации технологических процессов и модернизации бортовых систем ведется постоянно.

— Замглавы Роскосмоса по средствам выведения, эксплуатации наземной космической инфраструктуры и обеспечению качества и надежности Александр Лопатин в прошлом году сообщил, что все контрольно-проверочные мероприятия перед пусками "Союзов-2" с Восточного сейчас автоматизированы. Потребовало ли это дополнительной модернизации самих носителей?

— РН "Союз-2", которая запускается с "Восточного", конструировалась с учетом опыта эксплуатации ракет-носителей на космодромах Байконур, Плесецк и в Гвианском космическом центре. Процесс подготовки РН на космодроме обеспечивают наземные системы, они осуществляют проверку и подготовку бортовых систем ракеты. На конечном этапе РН проходит проверку как предпусковой циклограммы полета, так и самого полета.

На космодроме Восточный при подготовке к пуску и при пуске РН "Союз-2" применяется новая автоматизированная система управления. Она позволяет обрабатывать и хранить информацию о состоянии ракеты, оперативно предоставлять ее специалистам в наглядном виде, помогает ускорить принятие решений в случае нештатных ситуаций. Применение современных быстродействующих наземных систем позволило использовать высокоинформативные телеметрические системы и на борту. Эти системы позволяют с большей точностью следить за состоянием ракеты.

Также в рамках модернизации "Союза-2" при пусках с Восточного впервые на отечественном носителе на борту установлена система видеоконтроля полета с передачей видео на Землю

— Как идет техническое проектирование многоразового носителя "Aмyp-СПГ"? Когда планируется завершить техпроект?

— Техническое проектирование космического ракетного комплекса с ракетой-носителем "Амур" идет в соответствии с планом-графиком проекта. Первый этап работ был связан с проработками возможности использования РН "Амур" для запуска космических аппаратов в интересах перспективных пилотируемых программ. Этот этап завершен и сдан заказчику в 2023 году. На втором этапе прорабатывалась возможность использования РН "Амур" в интересах других заказчиков. Сейчас данный этап находится в завершающей стадии — материалы прошли оценку на предприятии и переданы на рассмотрение генеральному заказчику (госкорпорация "Роскосмос"). Третий этап — основной. На этом этапе завершается техническое проектирование в целом. Согласно условиям государственного контракта, этот этап планируется закрыть во втором квартале 2025 года.

— Начались ли опытно-конструкторские работы? Если нет, то когда предприятие ожидает их начать?

— Начало опытно-конструкторских работ возможно только после защиты технического проекта и утверждения принципиальных технических решений генеральным заказчиком. Пока вопрос установления сроков на полноценное развертывание опытно-конструкторских работ по созданию на космодроме Восточный космического ракетного комплекса "Амур-СПГ" остается открытым.

— Недавно первый замглавы Роскосмоса Андрей Ельчанинов рассказал, что испытания посадки первой ступени планируется сначала проводить со ступенью-демонстратором. Идет ли речь о "хоппере" — аппарате для отработки старта и возвращения ракеты?

— Да, речь идет о своеобразном "хоппере", который будет представлять собой экспериментальный образец первой ступени РН многоразового использования. В настоящее время ведется поиск площадок, подходящих для проведения полноценных испытаний.

— Согласитесь ли вы с утверждением, что именно с помощью многоразовых ракет можно удешевить освоение космоса? Как в этом плане себя проявит "Амур-СПГ"?

— Действительно, удешевить освоение космоса можно именно с помощью многоразовых ракет-носителей.

Однако следует отметить, что удешевление запусков зависит не только от наличия многоразовых ракет-носителей, но и от частоты их запуска — то есть необходимо достаточное количество запускаемых космических аппаратов. В противном случае экономический эффект использования многоразовых носителей практически незаметен

— Насколько дорогим будет один пуск? Как изменится стоимость выведения на орбиту 1 кг полезной нагрузки после введения носителя в регулярную эксплуатацию?

— К сожалению, ответа на данный вопрос пока нет. Основная сложность в расчете ожидаемых показателей стоимости — это отсутствие самого механизма формирования цены многоразовой РН. Кроме того, согласно условиям госконтракта дополнительно поставлена задача проработать различные индустриальные модели производства. Все указанные работы проводятся совместно с головным институтом отрасли — АО "Организация "Агат".

— На форуме "Армия" глава НПО "Энергомаш" сообщил ТАСС, что предприятие практически готово к серийному выпуску "царь-двигателя" РД-171МВ, предназначенного для первой ступени "Союза-5". Как сейчас идут работы над самим носителем?

— В АО "НПО "Энергомаш" изготовлены и находятся на ответственном хранении двигатели РД-171МВ для второй и третьей РН "Союз-5", предназначенных для летно-конструкторских испытаний. Решение о подготовке серийного производства как составных частей, так и РН "Союз-5" в целом может быть принято государственным заказчиком только по результатам успешных летно-конструкторских испытаний ракеты-носителя на космодроме Байконур.

В настоящее время изготовление опытных образцов РН "Союз-5" идет полным ходом, одновременно продолжается наземная экспериментальная отработка составных частей изделия в подтверждение прочности штатной конструкции блоков РН.

— Когда предприятие планирует произвести первый летный образец? Когда следует ожидать первый пуск?

— Первый опытный образец РН "Союз-5" находится в производстве. На сегодня изготовлены все обечайки баков первой и второй ступени. Двигатель первой ступени РД-171МВ уже поставлен в РКЦ "Прогресс" и до конца этого года ожидается поставка двигателя второй ступени РД-0124МС. Одновременно ведется комплектация блоков РН аппаратурой системы управления, системы аварийной защиты двигателей, информационно-телеметрическими системами. К середине 2025 года нам необходимо обеспечить готовность ракеты-носителя к проведению заводских испытаний.

В соответствии с действующими международными соглашениями первый пуск РН "Союз-5" запланирован на конец 2025 года.

— В апреле вы говорили, что предприятие вернулось к работе над проектом сверхтяжелого носителя для полетов к Луне и Марсу. Какого рода работы ведутся сейчас? Каковы на сегодняшний день сроки реализации проекта?

— Технические решения и технологии изготовления, применяемые для создания РН "Союз-5", а также принципы, закладываемые при проектировании многоразовой РН "Амур", должны стать основой для создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

Предприятие имеет необходимый опыт и компетенции для реализации проекта по созданию сверхтяжелого носителя

Сейчас в первую очередь необходимо утверждение государственным заказчиком технического задания, содержащего требования ко всему комплексу работ — от технического проекта до летных испытаний.

— Кроме проверенных и перспективных ракет-носителей, РКЦ "Прогресс" также работает над космическими аппаратами. Один из них — биологический спутник "Бион-М" №2, который планировали запустить в этом году. Какая на данный момент ориентировочная дата пуска?

— Дата запуска КА "Бион-М" №2 — 2025 год.

— В апреле сошел с орбиты первый аппарат, запущенный с космодрома Восточный, — "Аист-2Д". Расскажите, в чем заключалась миссия аппарата? Какие ценные данные он передал на Землю за восемь лет работы?

— Демонстрационный малый космический аппарат (МКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Д" разработан АО "РКЦ "Прогресс" для отработки новых технологий создания малых космических аппаратов. МКА "Аист-2Д" полностью выполнил поставленные перед ним задачи.

Эффективность всех принятых конструктивных решений, заложенных технологических принципов и программных подходов была подтверждена. О чем также свидетельствует тот факт, что МКА более чем в два раза превысил заявленный срок активного существования

За время работы МКА "Аист-2Д" отснял более 93 млн кв. км земной поверхности. Изображения, полученные с "Аиста-2Д", безвозмездно предоставлялись различным ведомствам. Получаемые данные применялись территориальными органами МЧС России для обеспечения информационной поддержки принятия решений, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, снижение риска гибели людей и крупного материального ущерба.

Информация с "Аиста-2Д" также применялась в образовательных проектах, связанных с подготовкой специалистов в области обработки изображений и геоинформационных технологий. Например, в программе "Дежурный по планете — 2" участники космических смен образовательного центра "Сириус" планировали съемки и обрабатывали данные ДЗЗ, полученные непосредственно с борта "Аиста-2Д".

Кроме того, в ходе эксплуатации МКА проведены эксперименты и получено большое количество информации с научной аппаратуры, установленной на спутнике. Ученые получили большой объем информации о влиянии факторов космического пространства на материалы и элементы конструкции малого космического аппарата.

— В этом году был запущен "Ресурс-П" №4, ставший для РКЦ "Прогресс" тысячным аппаратом, запущенным на орбиту. Какие аппараты еще планируется запустить до конца года? Можете рассказать про них?

— В 2024 году планируется запуск высокодетального оптико-электронного КА "Ресурс-П" №5, аналогичного КА "Ресурс-П" №4, который был запущен 31 марта этого года.

— Когда планируется запуск спутника "Обзор-Р"?

— В апреле этого года на предприятие поступила давно ожидаемая бортовая аппаратура высокодетального радиолокационного комплекса для КА "Обзор-Р", и в настоящее время идут ее испытания в составе космического аппарата. Подготовить и отправить КА "Обзор-Р" №1 на космодром планируется в декабре этого года, при этом запуск КА возможно осуществить в первом квартале 2025 года.

Кроме того, с 2023 года предприятие работает над созданием КА "Обзор-Р" №2. В настоящее время идет этап технического проектирования, завершить который планируется в мае 2025 года. Запуск КА "Обзор-Р" №2 по государственному контракту планируется в 2029 году.

— А когда будет выведен на орбиту сверхвысокодетальный аппарат "Ресурс-ПМ"?

— РКЦ "Прогресс" совместно с кооперацией проводит работы по созданию космической системы с космическими аппаратами "Ресурс-ПМ" №1 и №2 в соответствии с госконтрактом, заключенным с госкорпорацией "Роскосмос".

Сейчас завершается комплектование элементной базой бортовой аппаратуры, которая разрабатывается для КА "Ресурс-ПМ". Также изготавливаются отработочные и штатные комплекты бортовой аппаратуры и составные части КА. С государственным заказчиком проводится работа по обеспечению запуска КА "Ресурс-ПМ" №1 в 2026 году.

— Ha данный момент предприятие приближается к еще одному важному рубежу — пуску двухтысячной ракеты-носителя собственного производства. Когда вы рассчитываете осуществить пуск? Успеете ли до конца года? Что планируется запустить?

— Мы планируем запустить двухтысячную ракету типа Р-7 до конца этого года. На сегодня до этого юбилея нам предстоит еще 6 пусков (на 24 октября 2024 года осуществлено 1 994 пуска ракеты типа Р-7). Все зависит от готовности к запуску полезных нагрузок — как изготовления РКЦ "Прогресс", так и других предприятий.

— Как предприятие отметит такой значимый рубеж?

— Сейчас план мероприятий верстается. Пока не определен космодром, с которого состоится юбилейный пуск, но до конца этого года мы совершенно точно запустим двухтысячную ракету типа Р-7.

Илья Врубель