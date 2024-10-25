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ТАСС

Посол РФ считает, что поставки Украине южнокорейского оружия не изменят ход СВО

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155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства
155-мм артиллерийские снаряды КМ107 южнокорейского производства.
Источник изображения: @parksunhaaa

При этом такое развитие событий негативно скажется на отношениях между Москвой и Сеулом, отметил Георгий Зиновьев

СЕУЛ, 24 октября. /ТАСС/. Поставки южнокорейского оружия на Украину не изменят исход специальной военной операции. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью газете "Чосон ильбо" на фоне сообщений о возможном пересмотре позиции Республики Корея в этом вопросе.

"Поставки Сеулом летального оружия Украине не изменили бы исход конфликта, но они изменили бы характер отношений между Москвой и Сеулом, обрушили бы перспективу их восстановления, о желательности которой я говорил ранее", - сказал российский дипломат. Республика Корея оказывала финансовую и гуманитарную помощь Киеву, поставляла военные предметы нелетального характера, но не оружие.

После того, как южнокорейская разведка выступила с утверждением, что КНДР уже начала переброску военных в Россию, власти Республики Корея заявили, что они будут принимать поэтапные меры, реагируя на ситуацию. СМИ со ссылкой на источники информировали о том, что речь идет о рассмотрении плана по постепенному ужесточению позиции по поставкам оружия на Украину в зависимости от развития событий: от продолжения помощи, не связанной с оружием, до поставок наступательного летального вооружения.

Зиновьев отметил, что не располагает официальной информацией об отправке военных КНДР в Россию. "Не могу подтвердить правдивость этих сообщений", - сказал он. "Представленные на сегодняшний день доказательства, на мой взгляд, не являются убедительными", - добавил он. Посол предположил, что "истеричная кампания" украинских властей по этому вопросу связана с их "отчаянным положением" из-за хода СВО и нужна, чтобы "надавить на западных партнеров, чтобы те дополнительно увеличили поддержку".

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку. Официальный представитель МИД РФ накануне предложила журналисту западного агентства уточнить информацию о местонахождении военных КНДР в Пхеньяне. "Реакция официального Сеула вызывает только недоумение. Мы полагаем, что южнокорейским властям не следовало бы подыгрывать киевскому режиму", - добавила Мария Захарова. 

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