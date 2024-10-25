Конгрессмен США настаивает на принятии "прямых военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер считает, что Вашингтону стоит рассмотреть возможность принятия "прямых военных мер" в ответ на возможную отправку военных КНДР в Россию.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко заявить, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов", - говорится в заявлении Тернера.

По его мнению, если информация об отправке военных КНДР в Россию подтвердится, США "необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных мер против северокорейских войск".

Ранее советник Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что власти США продолжают следить за ситуацией и обдумывают возможный ответ на случай, если сообщения об отправке военных из КНДР для участия в конфликте на Украине подтвердятся.

"Это стало бы демонстрацией беспрецедентного уровня прямого военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которое повлечет за собой последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона", - отметил советник Белого дома.

В ходе брифинга Кирби утверждал, что сотрудничество России с северокорейскими военными "нарушает множество резолюций Совбеза ООН".

Ранее в Кремле назвали противоречивой информацию о якобы имевшей место отправке военных из КНДР для участия в СВО.

"Мы видим много противоречивой информации, южные корейцы заявляют одно, потом Пентагон заявляет, что они не имеют подтверждения таким высказываниям, поэтому много противоречивой информации. Наверное, так к ней и надо относиться", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

В представительстве КНДР при ООН назвали "беспочвенными слухами" заявления Сеула об отправке северокорейских военных в Россию.

Ранее Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР отправляет в РФ военных для участия в конфликте на Украине.

В свою очередь южнокорейское агентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на осведомленный источник, что правительство Южной Кореи может пересмотреть свою политику отказа от предоставления вооружений Украине.