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Вестник Мордовии

Рекордсмен из КНДР - самоходка М1989 может бить на 60 км, а может и дальше

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Созданная еще в 80-е годы в Северной Корее самоходная артиллерийская установка М1989 "Коксан" внешне напоминает отечественную 2С7 "Пион".

На самом деле, это полностью самостоятельно разработанная конструкция, при создании которой был учтен опыт проектирования и эксплуатации более ранней М1978, на базе средних танков Т-54/Тип59. Свои наименования орудия получили по названию небольшого города в КНДР.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

По открытым данным, артсистема может применять обычные боеприпасы на дистанции до 40000 м, активно-реактивные - до 60000 м.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Есть мнения, что конструкторам удалось создать еще более дальнобойные активно-реактивные снаряды.

Скорострельность - не менее двух выстрелов в минуту. Боекомплект - 12 выстрелов. Масса - около 40 тонн. Максимальная скорость по шоссе - не менее 50 км/ч. Экипаж - 7 человек.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В современных условиях с использованием разведывательных БПЛА эффективность М1989 может значительно повыситься.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Продукция
2С7 Пион
Проекты
БПЛА
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