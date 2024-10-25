СМИ: в НАТО полагают, что РФ близка к победе в конфликте на Украине

По мнению чиновников альянса, Россия в ближайшие недели может окончательно повернуть ситуацию на поле боя в свою пользу, сообщила газета i

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Чиновники НАТО полагают, что Россия в ближайшие недели может окончательно повернуть конфликт на Украине в свою пользу, лишив Киев шанса на достижение урегулирования на своих условиях. Об этом сообщила британская газета i со ссылкой на источники в альянсе.

По ее данным, усталость от конфликта, которая начинает проявляться в Европе, вкупе с приближающимися выборами президента США усиливает позиции РФ. Кроме того, в НАТО признают, что помощь Киеву дорого обходится странам альянса. Как отметило издание, западные дипломаты уже на протяжении нескольких месяцев докладывают о том, что Украина медленно терпит поражение.

Газета указала, что чиновники НАТО разочарованы отсутствием у западных стран четкой стратегии в отношении Украины. Один из представителей альянса заявил, что РФ может добиться значимых успехов в Донбассе предстоящей зимой. С этой оценкой согласилась сотрудница Королевского колледжа Лондона Джейд Макглинн. "Для Украины настали темные дни. Дальше страна погрузится в еще большую тьму", - сказала она.