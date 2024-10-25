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ТАСС

Корабли РФ и Мьянмы приступили к учениям "Марумекс-2024" в Андаманском море

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Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России
Корвет "Громкий" Тихоокеанского флота ВМФ России.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

ВМС Мьянмы в рамках учений представлены вертолетоносным кораблем "Моаттама", фрегатом "Син Пху Шин", корветом "Табиншвехти" и дизель-электрической субмариной

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Корабли России и Мьянмы приступили к отработке задач совместных военно-морских учений "Марумекс-2024" в Андаманском море. Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из порта Тилава Республики Союз Мьянма в Андаманское море. Днем ранее состоялась церемония открытия совместного военно-морского учения с участием кораблей ВМФ России и ВМС Мьянмы под названием "Марумекс-2024", - сказали в пресс-службе.

ВМС Мьянмы в рамках учений представлены вертолетоносным кораблем "Моаттама", фрегатом "Син Пху Шин", корветом "Табиншвехти" и дизель-электрической субмариной.

На флоте информировали, что командный состав кораблей провел согласование по практическим действиям совместных сил в море. В течение двух дней военным морякам России и Мьянмы предстоит отработать задачи развертывания, совместного маневрирования и организации связи. Экипажи выполнят боевые упражнения в рамках эпизодов по противовоздушной и противоминной обороне отряда кораблей в море, а также по освобождению захваченного условными террористами судна.

"Главной задачей учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между странами, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавили в пресс-службе. 

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