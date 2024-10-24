Посольство РФ: Британия прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черному морю

В диппредставительстве отметили, что это косвенно признают и сами британцы, которые хорошо знакомы с соответствующими видеоматериалами Минобороны России

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Великобритания использует тему защиты зернового коридора в качестве предлога для прикрытия поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Черному морю. Об этом говорится в поступившем в представительство ТАСС в Лондоне заявлении посольства России.

"Британские власти придумали еще один антироссийский выпад, заявив о наращивании наших ударов по украинским портам и зашедшим в них кораблям, что якобы приводит к задержкам доставки продовольственной продукции для нужд населения Палестины и поставок зерна странам глобального Юга. Это, в общем-то, саморазоблачение. Раскручивание данной темы, по существу, подтверждает вовлеченность западных стран в поставки вооружений для ВСУ по черноморскому маршруту с задействованием сухогрузов, принадлежащих третьим странам", - указывается в сообщении российского диппредставительства.

"Это косвенно признают и сами британцы, которые хорошо знакомы с соответствующими видеоматериалами Минобороны России. На этом фоне анонсирование новых расходов Лондона и его партнеров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого зернового коридора, а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путем и тем самым продления агонии киевского режима", - отметили в посольстве РФ.

22 октября в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Лондон внесет £120 млн ($155 млн) в бюджет созданной совместно с Норвегией морской коалиции для оказания военно-морской помощи Украине. В заявлении говорилось, что Соединенное Королевство также ищет партнеров для финансирования поставок Украине сотен морских беспилотников и радиолокационных станций "для защиты зернового коридора" в Черном море.

Требования выплаты репараций

В российском диппредставительстве подчеркнули, что заявлениями о якобы защите интересов стран глобального Юга канцелярия Стармера пыталась отвлечь внимание общественности от темы выплаты Лондоном репараций за трансатлантическую работорговлю. "Показательно, что пафосными рассуждениями о глобальной продовольственной безопасности премьер-министр Британии Стармер отметился аккурат накануне отъезда на саммит Содружества на Самоа. Выставляя себя радетелем интересов развивающихся стран, Лондон, судя по всему, хочет переключить внимание с куда более актуальных для многих участников мероприятия тем. Прежде всего - их справедливых требований о выплате бывшей метрополией компенсаций за ущерб, нанесенный за годы жестокой колониальной эксплуатации", - сказано в заявлении.

Ранее газета The Daily Mail сообщила со ссылкой на источники, что группа из 15 карибских стран решила вынести на обсуждение вопрос репараций на встрече глав государств и правительств Содружества, которая пройдет в Самоа на этой неделе. Как подчеркнуло издание, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере £206 млрд ($270 млрд).