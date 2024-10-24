Автоматическая пушка M230LF от Northrop Grumman переключается между двумя типами боеприпасов на лету

Northrop Grumman Bushmaster

Многие десятилетия, чтобы видеть направление стрельбы, стрелки используют трассирующие боеприпасы — обычно, чередуя обычные и трассирующие патроны. Однако в некоторых случаях им приходится делать выбор в пользу одного из них.

Решить эту проблему предлагает компания Northrop Grumman. У наводчика новой автоматической пушки М230 при стрельбе теперь есть выбор между двумя лентами с разными боеприпасами — осколочно-фугасными ХМ1211 и бронебойными ХМ1198, для чего достаточно нажать на специальный переключатель. Это очень важно, когда, к примеру, стрелок ведет огонь вначале по бронированной цели, а затем ему срочно приходится переключиться на летящий беспилотник. М230 создана на базе фирменного изделия Northrop Grumman — пулемета Bushmaster, который компания производит уже несколько десятилетий. Но даже с учетом механизма двойной подачи он на 60 % состоит из тех же деталей, что и его многочисленные предшественники — это значительно упрощает обслуживание и ремонт.

Александр Агеев