"Возвращаются в рамки реальности". Почему Зеленский заговорил о шагах к завершению конфликта?

Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от взаимных ударов по энергообъектам в качестве первого шага к переговорам по завершению конфликта. Что стоит за этим заявлением и при чем тут визит министра обороны США Ллойда Остина в Киев, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по энергетическим объектам - это стало бы значительным шагом к деэскалации конфликта, заявил Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

Подобные заявления президента Украины говорят о том, что лозунги «Война до победного конца!», «Нанесем стратегическое поражение России!», «Выпьем кофе на набережной Ялты!», «Выходим на границы 1991 года!» выходят из употребления в военно-политических кругах Киева и представители политического класса на Украине возвращаются в рамки реальности.

Нельзя исключать, что генеральная линия Запада в отношении Украины была уточнена и согласована на встрече президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, состоявшейся на прошлой неделе.

Запад хочет мира

В сообщениях для прессы лидеры «большой четверки» заверили друг друга в готовности и дальше твердо стоять на стороне Киева. Однако следует учесть, что в публичное пространство поступает от силы 5% того, что обсуждалось на встречах подобного рода на самом деле. И, похоже, несмотря на «ястребиные» заявления иностранных политиков, есть твердое намерение Запада завершить вооруженное противостояние на Украине.

Сразу после встречи «большой четверки» Шольц отправился в Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Опять-таки, одной из главных тем переговоров лидеров ФРГ и Турции стал вооруженный конфликт на Украине. Незадолго до этого канцлер Германии вновь заявил о своей готовности говорить с президентом России Владимиром Путиным. Однако конкретных договоренностей о контактах пока нет, что дает Эрдогану возможность выступить посредником.

В свою очередь, примерно в это же время, Путин заявил о готовности России вести переговоры об урегулировании конфликта на Украине только на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Он подчеркнул, что Москва готова вернуться к обсуждению, и именно Киев в 2022 году первым отказался от дальнейшего диалога, после чего Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны на переговоры с Путиным.

Согласно проекту стамбульских соглашений, опубликованных газетой Die Welt в апреле 2024 года, Украина обязывалась:

Соблюдать «постоянный нейтралитет», то есть отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО; Отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие; Не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам; Воздерживаться от проведения военных учений с иностранцами и от участия в любых военных конфликтах; Законодательно запретить понятия «фашизм», «нацизм» и «агрессивный национализм»; Части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией. Крым и порт Севастополь исключались из гарантий безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом России.

В июле этого года Путин называл условия России для прекращения огня и начала переговоров с Украиной. В их числе он отметил полный вывод войск ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Еще одним условием стал отказ Киева от планов по вступлению в НАТО. Среди требований глава государства также выделил отмену всех западных санкций в отношении России и закрепление нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса Украины.

"Звенья одной цепи"

Нельзя исключать, что между визитом Шольца в Стамбул и заявлениями Путина есть определенная связь.

Наконец, в начале этой недели в Киев прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Согласно официальной информации, глава Пентагона прилетел, чтобы обсудить потребности Киева в оружии и поддержку украинской армии в следующем году.

Однако есть вполне обоснованные предположения, что министр обороны США прибыл в Киев для того, чтобы составить собственное представление о вменяемости президента Украины, его готовности вернуться в рамки военно-политической реальности и сообщить ему о принятых решениях на встрече «большой четверки» (но только касающейся сугубо Зеленского).

И вполне возможно, что визит Остина и заявления Зеленского об отказе от взаимных ударов по энергообъектам являются звеньями одной цепи. Кроме того, за этим могут последовать и новые шаги, направленные на достижение мирных договоренностей. Существенно ускорить события могут успехи российских войск на линии боевого соприкосновения. А там обстановка складывается последнее время далеко не в пользу Вооруженных сил Украины. Так что нельзя исключать, что условия для Киева могут стать еще жестче.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок