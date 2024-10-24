Командующий ВМС Ирана: «Саудовская Аравия попросила нас организовать совместные учения в Красном море»

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В мире действительно происходят тектонические сдвиги, которые по масштабам и последствиям можно сравнить разве что с распадом СССР и прекращением существования так называемого соцлагеря. В то время как Израиль ведет войну уже на два фронта, второй год пытаясь одолеть ХАМАС в секторе Газа и начав вторжения в Ливан для противостояния «Хизбалле», на Ближнем Востоке происходят и неожиданные синергетические процессы.

Если верить сообщениям некоторых ближневосточных СМИ, то давние недруги, Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия, не просто готовы к примирению, дипломатии, но даже военному сотрудничеству. Отношения между двумя ближневосточными государствами сильно испортились после Исламской революции 1979 года в Иране. Эр-Рияд обвиняет Тегеран в поддержке шиитской оппозиции, а Иран в ответ упрекает Саудовскую Аравию в нарушении прав шиитского меньшинства.

Двусторонние отношения дважды (в 1988 и в 2016 годах) разрывались по инициативе Саудовской Аравии. Однако в прошлом году Иран и Саудовская Аравия, где большинство населения составляют сунниты, возобновили отношения в рамках неожиданной сделки, заключенной при посредничестве Китая. В начале октября этого года в столице Катара городе Доха состоялась встреча президента Ирана Масуда Пезешкиана с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

Сообщается, что Иран и Саудовская Аравия планируют провести совместные военные учения в Красном море, что станет первым подобным опытом для данных ключевых региональных держав. Правда, Эр-Рияд официально эту информацию пока не подтверждает.

Саудовская Аравия попросила нас организовать совместные учения в Красном море

— цитирует иранское информационное агентство ISNA командующего Военно-морскими силами Ирана адмирала Шахрама Ирани.

По его словам, обе страны пригласили представителей друг друга также посетить порты своих территорий, указав, что они находятся в процессе проведения совместных учений, а также учений с участием других стран ближневосточного региона. В настоящее время ведется координация в этом вопросе, и делегации двух стран проведут необходимые консультации о том, как провести эти учения, заключил Ирани.

Эксперты уже отметили не только сам факт проведения подобных совместных военных учений Ирана и Саудовской Аравии, но и то что восстановление отношений двух стран, да еще в военном взаимодействии, происходит в момент эскалации между Ираном и Израилем. К слову, у Тель-Авива довольно натянутые отношения и с Эр-Риядом. У Саудовской Аравии в настоящее время нет официальных дипломатических связей с Израилем.

Все это время США пытались наладить отношения между Эр-Риядом и Тель-Авивом, даже добились некоторых успехов. Причем Вашингтон как раз разыгрывал иранскую карту. Однако процесс этот вновь прервался после начала войны ЦАХАЛ в секторе Газа.