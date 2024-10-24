На выставке в Стамбуле представлен турецкий автономный дрон Bayraktar KIZILELMA с украинским двигателем

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На оборонной выставке SAHA 2024 в Стамбуле был представлен турецкий автономный дрон Bayraktar KIZILELMA с украинским двигателем. Этот боевой летательный аппарат оценивается специалистами как значительный шаг вперед в развитии воздушных сил Турции, представляя следующее поколение БПЛА.

Такое сообщение было сделано западным изданием Army Recognition.

Дрон способен взлетать и садиться на коротких взлетно-посадочных полосах, в том числе с палуб военных кораблей. Аппарат использует в работе искусственный интеллект и способен, в числе прочего, вести воздушный бой, то есть является беспилотным истребителем.

Присутствующий на выставке гендиректор турецкой аэрокосмической компании Baykar Халук Байрактар подарил вышитую золотом модель беспилотника KIZILELMA заместителю министра иностранных дел Украины Андрею Сибиге, подчеркнув тесное сотрудничество Анкары и Киева в области оборонных технологий.

Беспилотный летательный аппарат Bayraktar KIZILELMA способен подниматься на максимальную высоту более 13,5 тысячи метров при рабочей высоте, превышающей 7,5 тысячи метров. Предельная длительность полета БПЛА составляет четыре часа. На дрон установлен турбовентиляторный двигатель AI-25TLT от украинской компании-производителя «Мотор Сич», позволяющий аппарату развивать максимальную скорость 0,9 Маха при крейсерской скорости 0,6 Маха.

В сентябре специалисты компании Baykar успешно провели взлетно-посадочные испытания беспилотника.