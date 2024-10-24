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Интерфакс-АВН

Путин заявил о стремлении России и Венесуэлы к формированию более справедливого миропорядка

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Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

Казань. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Россия ценит поддержку Венесуэлы и то, что эта страна разделяет ее взгляды на текущую международную ситуацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в среду в Казани.

Он отметил, что Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию "нового более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер".

"Знаем, как вы со своей стороны в своей стране отстаиваете интересы вашего народа. Как вы это делаете последовательно, бескомпромиссно. Мы на вашей стороне и поддерживаем ваши усилия по этому направлению", - добавил Путин.

Он отметил, что Россия и Венесуэла развивают сотрудничество по всем направлениям. "растут объемы двусторонней торговли, набраны многочисленные проекты в энергетике, фармацевтике, транспорте, сфере мирного космоса и новых технологий.

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Страны
Венесуэла
Россия
Персоны
Путин Владимир
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