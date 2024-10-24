США направят Украине $20 млрд в рамках займа G7 за счет доходов от активов РФ

Остальные $30 млрд от общей суммы выделят ЕС, Великобритания, Канада и Япония, сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделят Украине $20 млрд в рамках согласованного странами "Группы семи" (G7) кредита для Киева в размере $50 млрд за счет доходов от замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх на специальном брифинге для журналистов, посвященном этой инициативе.

"Сегодня мы объявляем, что из $50 млрд, обещанных странами G7, Соединенные Штаты планируют выделить кредит в размере $20 млрд, в то время как остальные $30 млрд займа будут направлены общими усилиями наших коллег по G7, включая Европейский союз, Великобританию, Канаду и Японию", - сказал он.

Чиновник добавил, что США, как и другие страны "семерки", планируют начать выделять средства до конца 2024 года.

По словам Сингха, Вашингтон планирует разделить выделяемый Киеву кредит на две равные части и направить по $10 млрд в качестве экономической и военной помощи. "Таким образом, Соединенные Штаты отправят как минимум $10 млрд из нашего займа в виде экономической поддержки, - указал он. - США также надеются предоставить до $10 млрд в виде военной помощи. Но наша способность это сделать зависит от того, примет ли Конгресс до середины декабря определенные законодательные меры, которые позволят нам предоставлять кредиты на военную помощь в рамках этой более широкой инициативы G7".

Чиновник объяснил, что конгрессмены должны увеличить на законодательном уровне объем военного финансирования, которое США могут предоставить Украине, а также внести технические изменения в законодательство, что позволило бы разделить займ.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркнул, что Москва намерена организовать юридическое преследования причастных к этому. По мнению представителя Кремля, Европа пошла по худшему пути, решив использовать активы РФ для помощи Киеву.