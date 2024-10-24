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ТАСС

NASA ведет переговоры с КНР об изучении в США грунта с обратной стороны Луны

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Доставка грунта с Луны станцией «Чанъэ-6»
Доставка грунта с Луны станцией «Чанъэ-6».
Источник изображения: prokosmos.ru

Китайские ученые ранее пригласили иностранных специалистов принять участие в исследовании образцов, публично упомянув при этом закон США, который ограничивает сотрудничество NASA с Китаем, отмечает Reuters

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) ведет переговоры с представителями Китая о возможности изучения американскими учеными образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил администратор NASA Билл Нельсон агентству Reuters.

Они были впервые в истории собраны китайской автоматической космической станцией "Чанъэ-6". Всего на Землю было доставлено 1 935,3 грамма образцов грунта с обратной стороны Луны. Ученые КНР пригласили иностранных специалистов принять участие в их исследовании, публично упомянув при этом закон США, который ограничивает сотрудничество NASA с Китаем, отмечает агентство.

"Сейчас мы проводим диалог с целью дальнейшего уточнения" условий возможного соглашения, сказал Нельсон. Двусторонние переговоры стали возможными после того, как бывший астронавт заверил американских законодателей в том, что предполагаемая сделка не будет представлять угрозы национальной безопасности, информирует Reuters.

Автоматическая космическая станция "Чанъэ-6" была запущена в начале мая с целью сбора образцов грунта с обратной стороны Луны. Местом ее посадки там был выбран кратер Аполлон, расположенный в бассейне Южный полюс - Эйткен. В начале июня "Чанъэ-6" стартовала с обратной стороны Луны с образцами грунта. 25 июня эти образцы были успешно доставлены на Землю после посадки зонда на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР. 

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