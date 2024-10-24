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ТАСС

NYT: выделение Киеву $800 млн на БПЛА говорит об изменении тактики США

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Украинский военный с дроном
Украинский военный с дроном.
Источник изображения: © AP Photo / Bram Janssen

Новая стратегия Вашингтона направлена на укреплении способности ВСУ вести боевые действия собственным оружием, указывает издание

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Решение США выделить Киеву $800 млн на производство беспилотников дальнего радиуса действия свидетельствует об изменении тактики Вашингтона на Украине. Такое мнение приводится в статье газеты The New York Times (NYT).

По ее оценкам, решение предоставить Киеву $800 млн на производство дронов, которое подтвердил изданию неназванный представитель Пентагона, "свидетельствует об изменении тактики Запада" в отношении Украины. Новая стратегия Вашингтона направлена на укреплении способности ВСУ вести боевые действия собственным оружием, указывает издание. Отмечается, что поддержка производства БПЛА на Украине "может быть своего рода утешительным призом для Зеленского", которому так и не удалось убедить западных партнеров дать Киеву разрешение на удары вглубь территории России.

NYT подчеркивает, что в последнее время объемы военной помощи Киеву со стороны США сократились "отчасти из-за опасения по поводу сокращения запасов Пентагона".

21 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает от Вашингтона новых пакетов военной помощи на сумму около $1,6 млрд и рассчитывает до конца года получить еще $8 млрд. По его словам, один из этих пакетов на $800 млн будет направлен на собственное производство дальнобойных вооружений.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев объявил об очередном обязательстве предоставить Украине вооружения на $400 млн. Как сообщили ранее в Пентагоне, с начала специальной военной операции РФ на Украине Вашингтон в общей сложности выделил Киеву военную помощь на сумму более чем $59 млрд. 

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Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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