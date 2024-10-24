Германия и Великобритания планируют подписать договор о совместной разработке дальнобойного оружия

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Министры обороны Германии и Великобритании планируют в среду подписать новое оборонное соглашение, согласно которому две страны разработают новые ударные вооружения дальнего действия, уделят приоритетное внимание обеспечению безопасности восточного фланга НАТО и выставят новый класс беспилотников для сопровождения своих боевых танковых соединений, сообщает военное издание Defense News.

Издание отмечает, что новое соглашение представляет собой всеобъемлющую перезагрузку оборонных отношений между Лондоном и Берлином, которые несколько ослабели с тех пор, как Великобритания официально вышла из Европейского союза в начале 2020 года. Согласно новому плану, немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall и его британская дочерняя компания откроют в Великобритании завод по изготовлению стволов артиллерийских орудий из стали местного производства. Планируется, что первая продукция сойдет с конвейера в 2027 году.

Британские и немецкие войска с их растущим присутствием в Восточной Европе, направленным на обеспечение безопасности восточного фланга НАТО, должны активизировать совместную деятельность в направлении разработки новых способов ведения боевых действий

- говорится в заявлении Минобороны Великобритании.

В морской сфере две страны обязуются сотрудничать в разработке новых технологий для мониторинга жизненно важных подводных кабелей и трубопроводов в Северном море, пишет Defense News.