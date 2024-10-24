Войти
Интерфакс-АВН

Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов

562
1
+1
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ ТАСС

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Обслуживание долговых обязательств при текущем уровне ставок требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Возглавляемая им госкорпорация в этих условиях вынуждена сокращать экспорт высокотехнологичной продукции, а в целом в экономике нынешняя стоимость денег создает риски стагфляции, предупредил Чемезов, выступая в Совете Федерации в среду.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ находится на уровне 19%, в эту пятницу, как ожидают аналитики, Банк России поднимет ее еще на 1-2 процентных пункта.

Чемезов заявил, что текущая высокая стоимость денег - "серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности". "Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно, о чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. С такой рентабельностью - на уровне более 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса (...), даже торговля оружием не дает такой прибыли", - сказал глава "Ростеха".

Он также отметил сокращение экспортных поставок высокотехнологичной продукции, производимой предприятиями "Ростеха". "У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы произвести эту продукцию, нужно брать в кредит. А при такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, "съедается" процентами, которые нужно заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь высокотехнологичный экспорт - самолеты, средства ПВО, корабли и так далее, что требует сроков производства от года, - либо что-то необходимо предпринимать", - сказал Чемезов, вместе с тем отметив, что программы господдержки ограничены как по лимитам, так и по отраслям.

"Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Это когда одновременно падает и производство, и потребление, но при этом растет большими темпами инфляция. В результате растут цены и растет уровень безработицы. И, к сожалению, мы к этому можем прийти. Это в общем-то не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть", - сказал Чемезов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Чемезов Сергей
Разное
Кредитование
1 комментарий
№1
24.10.2024 01:01
Придется ЦБ РФ повременить с учетной ставкой.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 14:53
  • 677
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 24.10 13:04
  • 5207
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.10 06:25
  • 6
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 24.10 05:01
  • 2
Ответ на "На Западе рассказали о недостатках танков Abrams"
  • 24.10 01:21
  • 1
Уроки СВО приводят Британию к лазерному оружию
  • 24.10 01:01
  • 1
Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов
  • 23.10 23:30
  • 1
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 23.10 22:56
  • 3
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 23.10 22:53
  • 1
Китай запланировал доставить на Землю образец венерианской атмосферы
  • 23.10 21:26
  • 2747
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.10 20:12
  • 0
Ответ на "На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?"
  • 23.10 07:26
  • 2
Запад внезапно осознал мощь БРИКС
  • 23.10 02:45
  • 0
Ответ на "TNI: Москва отказалась от этого "супертанка" и совершила большую ошибку"
  • 23.10 02:43
  • 1
На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?
  • 23.10 02:00
  • 1
Ростех и МГУ будут развивать стратегическое партнерство в сфере наукоемких технологий