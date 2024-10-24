Обслуживание долга по текущим ставкам требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием - Чемезов

Москва. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Обслуживание долговых обязательств при текущем уровне ставок требует рентабельности, которой нет даже у торговли оружием, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Возглавляемая им госкорпорация в этих условиях вынуждена сокращать экспорт высокотехнологичной продукции, а в целом в экономике нынешняя стоимость денег создает риски стагфляции, предупредил Чемезов, выступая в Совете Федерации в среду.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ находится на уровне 19%, в эту пятницу, как ожидают аналитики, Банк России поднимет ее еще на 1-2 процентных пункта.

Чемезов заявил, что текущая высокая стоимость денег - "серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности". "Заемными средствами предприятиям пользоваться просто невыгодно, о чем я уже неоднократно говорил. Просто если мы будем продолжать так дальше работать, то у нас практически большинство предприятий станут банкротами. С такой рентабельностью - на уровне более 20% - я, к сожалению, не знаю ни одного бизнеса (...), даже торговля оружием не дает такой прибыли", - сказал глава "Ростеха".

Он также отметил сокращение экспортных поставок высокотехнологичной продукции, производимой предприятиями "Ростеха". "У нас, к сожалению, падает и экспорт высокотехнологичной продукции. Если мы заключаем контракты на продукцию, производственный цикл которой более года, то, естественно, максимум получаем авансовый платеж 30-40%. Оставшиеся средства, необходимые для того, чтобы произвести эту продукцию, нужно брать в кредит. А при такой процентной ставке вся прибыль, которую мы предусматриваем, "съедается" процентами, которые нужно заплатить банку. Поэтому сегодня стоит вопрос: либо мы прекращаем весь высокотехнологичный экспорт - самолеты, средства ПВО, корабли и так далее, что требует сроков производства от года, - либо что-то необходимо предпринимать", - сказал Чемезов, вместе с тем отметив, что программы господдержки ограничены как по лимитам, так и по отраслям.

"Консервативная финансовая политика может привести к стагфляции. Это когда одновременно падает и производство, и потребление, но при этом растет большими темпами инфляция. В результате растут цены и растет уровень безработицы. И, к сожалению, мы к этому можем прийти. Это в общем-то не так часто в экономике бывает, но примеры такие есть", - сказал Чемезов.