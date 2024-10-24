На верфи в Каттупалли спущен на воду головной многоцелевой корабль MPV для ВМС Индии

ЦАМТО, 23 октября. Минобороны Индии сообщило о состоявшейся на предприятии частной индийской компании Larsen and Toubro Ltd. в Каттупалли церемонии спуска на воду головного многоцелевого корабля (MPV), предназначенного для ВМС страны.

Судно получило наименование "Самартак" (Samarthak).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Larsen & Toubro Ltd. (L&T) контракт на приобретение двух многоцелевых кораблей (MPV) для ВМС страны. Общая стоимость закупки, которая осуществляется в категории "Покупай индийское", составляет 887 кроров рупий. Корабли будут построены на предприятии L&T в Каттупалли (Ченнаи). Передача кораблей заказчику запланирована на май 2025 года. Резка стали для строительства кораблей MPV началась в марте 2023 года.

Корабли MPV должны стать первой в своем роде экономичной платформой, созданной для выполнения широкого спектра задач в интересах ВМС Индии, включая патрулирование, запуск/подъем торпед в ходе учений, проведение испытаний и применение автономных необитаемых аппаратов различных типов. Эти суда также будут способны буксировать другие корабли, оказывать гуманитарную помощь и помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, использоваться в качестве госпитальных судов. Кроме того, они могут выступать в качестве испытательной платформы для разрабатываемых корабельных средств поражения и обнаружения, проведения спасательных операций, а также логистической поддержки островных территорий.

Большая часть оборудования и систем будет закупаться у индийских производителей.

По информации Navyrecognition.com, длина корабля составит 106 м, ширина – 16,8 м, водоизмещение – 3750 т, экипаж – 116 человек. Судно будет оснащено ГЭУ типа CODAD с двумя дизельными двигателями Pielstick 12PA 6 STC6, что позволит развивать скорость до 15 узлов, а дальность хода составит до 4500 морских миль.

Корабли будут оснащены навигационной РЛС, тактическим каналом передачи данных LINK II и системой спутниковой связи (SATCOM). В состав вооружения войдут 30-мм автоматическая пушка CRN-91, два 12,7 мм пулемета, ЗРК ближнего действия VSHORAD (Индия), два 533-мм торпедных аппарата Varunastra и бомбометная установка РБУ-6000.