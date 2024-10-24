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Военное обозрение

Глава Ростеха заявил о росте выпуска боеприпасов «в десятки раз» с начала СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Госкорпорация Ростех после начала СВО за год нарастила производство боеприпасов всех калибров в десятки раз. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов на заседании в Совете Федерации.

Предприятия, входящие в состав Ростеха, сумели нарастить производство боеприпасов в рамках гособоронзаказа, выйдя на новые уровни по сравнению с 2022 годом, когда началась спецоперация на Украине. Если говорить предметно, то производство на 2023 год артиллерийских выстрелов выросло больше чем в 6 раз, танковых выстрелов — в 30 раз, средств ближнего боя — в 14 раз, а реактивных снарядов к РСЗО и ТОС — более чем в 6 раз.

Тесные контакты с военными, регулярная обратная связь из зоны СВО — всё это помогает нам повышать защищенность и боевые качества техники, создавать новые востребованные продукты. Многие изделия созданы или значительно доработаны с учетом боевого опыта.

— заявил Чемезов.

По беспилотникам такая же ситуация, их производство в 2023 году по сравнению с 2022-м почти в 4 раза, в этом году предприятия «Ростеха» увеличат поставки беспилотников еще в 3 раза.

Ранее западные аналитики заявляли, что если в начале СВО российский ОПК «просел» под новой нагрузкой, то уже в 2023 году он вышел на новые объемы, практически полностью закрыв потребности российской армии. Кроме того, боеприпасами России помогают ее союзники.

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Россия
Украина
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Ростех
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Чемезов Сергей
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