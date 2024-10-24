Министр обороны РФ выступил на заседании совместной Коллегии военных ведомств Белоруссии и России

ЦАМТО, 23 октября. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов 23 октября выступил в Минске на заседании совместной Коллегии военных ведомств России и Белоруссии.

В начале выступления Андрей Белоусов выразил признательность белорусской стороне за традиционное радушие и гостеприимство, а также отметил, что военное сотрудничество Российской Федерации и Республики Беларусь продолжает активно укрепляться. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада и враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства.

Глава российского военного ведомства напомнил, что в текущем году НАТО провело серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и ее союзниками. Кроме того, увеличивается численность коалиционных сил Альянса, повышается учебно-боевая и разведывательная деятельность.

"Рост вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине создает глобальные риски. Стремление нанести максимальный ущерб России может привести к прямому военному столкновению ядерных держав. Мы не можем не реагировать на эти угрозы", – заявил министр обороны РФ.

Как подчеркнул Андрей Белоусов, изменения военно-политической обстановки обусловили необходимость уточнения Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания и адаптации ее к новым реалиям. В том числе предусмотрена возможность применения ядерного оружия в ответ на агрессию против Белоруссии как участника Союзного государства.

Министр обороны РФ также сообщил, что в настоящее время завершается подготовка Договора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о гарантиях военной безопасности и новой Концепции безопасности России и Белоруссии.

"Продолжаем формировать с белорусской стороной единое оборонное пространство. Совершенствуем взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил для обеспечения военной безопасности союза наших стран", – сказал глава российского военного ведомства.

В ходе заседания члены совместной Коллегии обсудят подходы к формированию единого оборонного пространства и обеспечению военной безопасности Союзного государства.

Кроме того, стороны подведут итоги совместной деятельности, а также обсудят мероприятия двустороннего военного сотрудничества по линии оборонных ведомств на 2025 год, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.