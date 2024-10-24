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ТАСС

Орбан: Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с РФ

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

По мнению премьера, об этом свидетельствуют продолжение военной помощи Украине и военный план, выдвинутый президентом Владимиром Зеленским

БУДАПЕШТ, 23 октября. /ТАСС/. Киев и Брюссель хотят втянуть всю Европу в войну с Россией путем приглашения Украины в НАТО, Венгрия этого не хочет. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, обращаясь к гражданам страны в связи с 68-й годовщиной венгерского восстания 1956 года.

"За последние 70 лет мы никогда еще не были так близки к новой мировой войне, как сейчас", - сказал глава венгерского правительства, выступая на открытой площадке в столичном парке Милленариш, куда смогли прийти без предварительной регистрации все желающие. Орбан отметил, что "европейские лидеры и брюссельские бюрократы втянули Европу" в конфликт на Украине, а теперь "они хотят втянуть весь Европейский союз в российско-украинскую войну".

По мнению премьера, об этом свидетельствуют намерение Брюсселя продолжать военную помощь Киеву и военный план, выдвинутый президентом Украины Владимиром Зеленским. Суть так называемого плана победы Зеленского заключается в "расширении масштабов войны путем приглашения Украины вступить в НАТО и переноса линии фронта на территорию России", предупредил Орбан. 

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