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ЦАМТО

Япония намерена приобрести в США ракеты RAM Блок.2B – DSCA

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Флаги США и Японии.

ЦАМТО, 23 октября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Японии в рамках программы "Иностранные военные продажи" ракет RAM Блок.2B, а также сопутствующего оборудования. Общая стоимость продажи может составить 360 млн. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 18 октября.

Правительство Японии обратилось к США с запросом о возможности приобретения до 212 ракет RAM (Rolling Airframe Missiles) Блок.2B, RIM-116E.

Запрос также включает пусковые установки GMRP (Guided Missiles Round Pack); контейнеры для транспортировки и хранения Tri-Pack; учебное оборудование; руководства по эксплуатации и техническую документацию; инженерную, техническую и логистическую поддержку правительства США и подрядчиков; поддержку создания центра технического обслуживания промежуточного уровня (ILMF); другие сопутствующие элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и усилит обороноспособность основного союзника в Индо-Тихоокеанском регионе.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет позволит расширить возможности Японии по противодействию существующим и перспективным угрозам, предоставляя улучшенные возможности обеспечения зональной ПВО над важными воздушными и морскими путями сообщения в Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны. При этом Силы самообороны Японии не испытают затруднений при принятии боеприпасов на вооружение.

Основным подрядчиком программы поставки выбрана RTX Corporation.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

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Страны
США
Япония
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