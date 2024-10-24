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ЦАМТО

Рейтинг стран-импортеров по идентифицированным контрактам на импорт ВиВТ в 2024-2027 гг. возглавила Польша

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Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024
Первый истребитель Lockheed Martin F-35A Lightning II, изготовленный для ВВС Польши (серийный номер AZ-1, польский бортовой номер "3501"). Форт-Уорт, 28.08.2024.
Источник изображения: Lockheed Martin и министерство национальной обороны Польши

ЦАМТО, 23 октября. Рейтинг крупнейших импортеров вооружений по периоду 2024-2027 гг. впервые в новейшей истории возглавила Польша – 44,674 млрд. долл., второе место занимает Индия – 37,106 млрд. долл., замыкают тройку лидеров Саудовская Аравия – 29,359 млрд. долл.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2024: статистика и анализ мировой торговли оружием".

Места с 4 по 10 в рейтинге ЦАМТО по периоду 2024-2027 гг. занимают: Япония (23,453 млрд. долл.), Австралия (22,730 млрд. долл.), Тайвань (15,715 млрд. долл.), Германия (15,502 млрд. долл.), Великобритания (14,345 млрд. долл.), Египет (14,331 млрд. долл.) и ОАЭ (14,289 млрд. долл.).

По состоянию на октябрь 2024 года в рейтинг импортеров вооружений по периоду 2024-2027 гг. входит 121 страна.

В целом объем импорта ПВН по периоду 2024-2027 гг. оценивается в сумму 489,475 млрд. долл., в том числе 112,852 млрд. долл. в 2024 году, 115,367 млрд. долл. в 2025 году, 121,433 млрд. долл. в 2026 году и 139,822 млрд. долл. в 2027 году.

Расчет проведен в соответствии с начальными условиями контрактов по срокам поставок ПВН, либо, где таких данных не имеется, делается экстраполяции по графику поставок по аналогичным контрактам однотипной техники. То есть данный расчет дает прогноз импорта ПВН по имеющемуся портфелю заказов по состоянию на октябрь 2024 г. при условии соблюдения первоначально оговоренных в контрактных обязательствах сроков поставок ПВН.

Для соответствующих стран в рейтинге также учтены поставки по периоду 2024-2027 гг. ВиВТ по проводящимся, либо готовящимся к объявлению тендерам по всем видам обычных вооружений. В дальнейшем данные по тендерам, безусловно, подвергнутся коррекции.

Следует отметить, что ситуация вокруг Украины и пандемия CODID-19 (новые штаммы) могут существенно скорректировать планировавшиеся ранее сроки и объемы закупок ВиВТ. Это надо иметь в виду при оценке представленного прогноза экспорта на 2024-2027 гг. С подобной форсмажорной ситуацией мировая экономика и мировой рынок оружия сталкиваются впервые, поэтому не исключена многовариантность дальнейшего развития событий.

Более подробный анализ с большим количеством таблиц и диаграмм будет размещен в "Ежегоднике-2024", который заказчики смогут получить электронном виде.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Германия
Египет
Индия
ОАЭ
Польша
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
Япония
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