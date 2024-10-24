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ТАСС

Ростех планирует в три раза увеличить поставки БПЛА для СВО до конца года

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Supercam
БПЛА:Supercam.
Источник изображения: http://unmanned.ru/

За пять месяцев развернули серийный выпуск беспилотников "Суперкам", отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Ростех планирует увеличить объем поставок беспилотных летательных аппаратов в три раза до конца 2024 года. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов на заседании Совета Федерации.

"Методы ведения войны существенно изменились в связи с массовым применением беспилотников. Еще 2-3 года назад беспилотники считались игрушкой, сейчас это серьезное опасное оружие. Только по одному из наших холдингов в 2023 году их было произведено в четыре раза больше, чем в 2022 году. На конец 2024 года поставки ожидается увеличить еще в три раза. Буквально за пять месяцев мы развернули серийный выпуск беспилотников "Суперкам", которые хорошо себя зарекомендовали, военные их очень ждут", - заявил Чемезов. 

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