Россия и Белоруссия активно укрепляют военное сотрудничество в условиях враждебной деятельности НАТО - Белоусов

Североатлантический альянс провёл серию крупнейших учений по сценариям полномасштабного конфликта с РФ и её союзниками

Минск. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Москва и Минск укрепляют военное сотрудничество в условиях открытого давления западных стран и враждебной деятельности Североатлантического альянса вблизи границ Союзного государства, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"Сегодня мы продолжаем активно укреплять военное сотрудничество наших стран. Это особенно важно в условиях открытого давления со стороны коллективного Запада. И враждебной деятельности НАТО у границ Союзного государства", - сказал Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Минске в среду.

Министр обороны РФ отметил, что "в текущем году натовцы провели серию крупнейших со времен холодной войны учений, на которых отрабатывались сценарии полномасштабного конфликта с Россией и её союзниками".