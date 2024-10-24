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Военное обозрение

«Скоро сядут на F-16»: Замминистра обороны Британии заявил о подготовке для Украины двухсот пилотов

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания подготовила для Воздушных сил ВСУ двести украинских пилотов, об этом заявил замглавы Минобороны Соединенного Королевства Люк Поллард.

Замминистра обороны побывал на церемонии выпуска очередной группы украинских пилотов, завершивших обучение в Великобритании. По словам Полларда, он узнал, что с прошлого года британские инструкторы подготовили для Киева уже двести пилотов. Правда, забыл при этом добавить, что в Великобритании идет первичная подготовка украинцев на поршневых учебно-тренировочных самолетах. И до F-16 им еще далеко. Впрочем, Полларда это не сильно волнует, главное — заявить.

Вы знали, что Великобритания уже обучила 200 украинских пилотов? Сегодня я посетил церемонию выпуска группы летчиков, которые проходили тренировочный курс королевских ВВС. Скоро эти пилоты будут летать на украинских F-16. Британия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

— заявил замминистра.

Источник изображения: topwar.ru

Британия ведет первичную подготовку украинских пилотов с сентября 2023 года. Основную подготовку уже на истребители F-16 ведут инструкторы в США и в Румынии. Вообще же американцы предлагают пересмотреть программу подготовки пилотов ВС ВСУ, потому что работать с уже готовыми летчиками, обученными на советские истребители, «очень сложно».

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Продукция
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