Мировая экономика разваливается. Над миром нависла тень Трампа (The Sydney Morning Herald, Австралия)

SMH: мировой государственный долг к концу этого года достигнет рекордной отметки

На этой неделе проходит саммит стран-членов БРИКС+ и ежегодная встреча Международного валютного фонда и Всемирного банка сообщает SMH. По мнению автора, господству Запада в многосторонних институтах пришел конец. Новый мировой порядок должен учитывать интересы всех стран.

Стивен Бартоломеуш (Stephen Bartholomeusz)

На этой неделе — в решающий момент для мировой экономики — в Вашингтоне, округ Колумбия, два глобальных многосторонних института проведут ежегодные встречи. В России же соберутся их противники, у которых далеко идущие планы.

Международный валютный фонд и Всемирный банк были созданы 80 лет назад для координации послевоенного финансирования, восстановления и развития. Хотя их роли менялись на протяжении десятилетий, встречи на этой неделе считаются шансом восстановить былую значимость в глобальной финансовой системе и экономике, которые одолевает раздробленность.

Организованный Владимиром Путиным в Казани саммит БРИКС — попытка Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, спустя 15 лет сотрудничества, изменить мировой порядок, который придумали и насаждают США со своими союзниками. Его ключевыми институтами служат все те же МВФ и Всемирный банк, где европейцы и американцы имеют непропорционально большое влияние.

С некоторых пор БРИКС превратился в БРИКС+: на этой неделе к организации присоединятся Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Еще минимум два десятка стран, включая союзницу НАТО Турцию, задумались о членстве в группе, которую Россия подает как альянс Глобального Востока с Глобальным Югом.

МВФ, мировой кредитор последней инстанции, и Всемирный банк, который предоставляет долгосрочные средства для строительства инфраструктуры и борьбы с бедностью, обсудят, как стать эффективнее и актуальнее, продуктивнее финансировать развитие и реагировать на изменение климата и полнее отражать баланс мировой экономики, смещающийся с Запада на Восток и Юг.

Они также рассмотрят, как реагировать на мир, все сильнее обремененный долгами, — где развивающиеся экономики тратят все больше своих доходов на задолженности, а реструктуризация суверенного долга осложняется (подчас совершенно сознательно) Китаем, который служит крупным кредитором развивающимся экономикам в рамках инициативы "Один пояс — один путь" и отказывается признавать потери по своим кредитам.

МВФ заявил, что мировой государственный долг к концу этого года достигнет рекордной отметки в 100 триллионов долларов (или 93% мирового ВВП), а к 2030 году дорастет до 100% ВВП. В самом неблагоприятном сценарии он составит все 115% ВВП в течение трех лет.

Хотя формально на повестке дня это и не значится, организациям также предстоит рассмотреть последствия еще одного президентства Дональда Трампа для собственного будущего. Возвращение "человека-пошлины" и его торговой политики приведет к тому, что США будут решительно подрывать послевоенный мировой экономический порядок и многосторонние институты, которые в свое время сами же выстраивали и продвигали.

Сбой в торговле и мировой экономике, которым грозит последовательная реализация политики Трампа, может подорвать рост и стабильность, без которых накопление государственного долга может расшатать экономику и финансовые системы. Это, в свою очередь, может привести к глобальной рецессии, а то и к мировому кризису.

Россия и Китай будут только рады помочь Трампу изменить устоявшийся порядок.

На Россию уже обрушились жесткие санкции западных стран из "Большой семерки", хранящиеся за рубежом резервы ее центрального банка были заморожены, а саму ее отключили от мировой финансовой системы. Китай же ведет борьбу за геополитическое и экономическое первенство с США и злится на господство Запада в ключевых мировых институтах.

Именно это негодование и связывает воедино группу БРИКС+.

В совокупности на действующих и будущих членов организации, а также на тех, кто пока еще наблюдает за саммитом со стороны, приходится порядка 45% мирового населения и до 35% ВВП. "Большая семерка" же представляет всего лишь порядка 10% мирового населения и около 30% мирового ВВП. Неудивительно, что все оставшиеся за бортом хотели бы иметь больше представительства в многосторонних институтах.

Однако проблема БРИКС+ кроется в неоднородности. Это необычайно разрозненное объединение стран с совершенно разными целями и экономическими обстоятельствами. Россия и Китай хотели бы, чтобы блок смог соперничать с Западом, однако ряд действующих и потенциальных членов — союзники западного мира или зависят от торговли с ним.

Запутанная и противоречивая повестка дня мешает группе находить консенсус по любому существенному вопросу, и по мере расширения находить общий язык будет все сложнее.

Усилия России по разработке единой валюты, чтобы подорвать верховенство доллара в мировой торговле и финансах, пошли прахом. Помимо более тесных экономических отношений между Москвой и Пекином с началом спецоперации на Украине, внутригрупповая торговля так существенным образом и не расширилась.

Десять лет назад страны БРИКС запустили собственные версии МВФ и Всемирного банка для финансирования инфраструктуры — Новый банк развития и Резервный фонд непредвиденных расходов соответственно — однако им не хватает капитала, а их влияние весьма скромное.

На встрече на этой неделе Россия попытается убедить страны БРИКС+ активнее торговать в собственных валютах и взять на себя обязательства по созданию альтернативной платформы для международных платежей вместо Swift под началом США, от которой Москву отключили с началом спецоперации на Украине.

Поскольку ключевые члены блока богаты природными ресурсами, Россия также может попытаться создать новую платформу для торговли сырьем, чтобы конкурировать с товарными рынками, где главенствующую роль играют США, — возможно, начав при этом с зерна.

Россию и Китай, испытавший на себе более ограниченные и точечные санкции, сближает общий интерес в создании независимой от Запада финансовой инфраструктуры. Поэтому обе державы заинтересованы в том, чтобы привлечь к этому делу как можно больше других стран, чтобы построить нечто достаточно существенное и конкурентоспособное и бросить вызов финансовой архитектуре Запада, а также обезопасить себя от дальнейших санкций Запада.

Однако противоречивый характер группы БРИКС+ и то обстоятельство, что ключевые страны — например, Индия и Бразилия — хотели бы поддерживать дружественные отношения с обоими блоками, осложняют принятие любых решений.

Некоторых членов группы и тех, кто в нее пока еще не входит, возмущает господство Запада в многосторонних институтах, но это вопрос справедливого управления (и стремления пресечь крайне непропорциональное влияние и представительство Европейского союза и США в таких органах, как МВФ и Всемирный банк), а не желание создать им конкурентов или уничтожить их.

МВФ и Всемирный банк понимают, что столкнулись с экзистенциальными угрозами и, как и в течение последних 80 лет, им придется развиваться, чтобы соответствовать требованиям сложной и переменчивой среды XXI века. Боязнь второго срока Трампа поможет им собраться с силами.

Как и раньше, на саммите БРИКС+ наверняка будет больше разговоров, чем дела — в конце концов, у его членов действительно мало общего. Если же все-таки дойдет до дела, то существует перспектива раскола мира на соперничающие блоки, один из которых возглавят США (если Трамп не разнесет страну на части), а другой — Китай, станет немного реальнее.