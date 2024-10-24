«Мы не бьём по их энергетической инфраструктуре, они не бьют по нашей»: Зеленский озвучил формулу «энергобезопасности»

Источник изображения: topwar.ru

По заявлениям противника обычно можно сделать вывод о том, какие действия Вооружённых сил для него наиболее чувствительны. Одно из таких заявлений сделал Зеленский, и его цитирует Financial Times.

По словам главы киевского режима, во время первого «саммита мира» (а на данный момент он не только первый, но и единственный) «мы увидели возможность принятия решения по энергетической безопасности».

Зеленский:

Речь идёт о том, что мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, они не нападают на нашу.

По словам Зеленского, это могло бы стать началом процесса, способного привести к окончанию горячей фазы боевых действий.

Примечательно, что этот вопрос обсуждается достаточно давно. Однако, когда он был в очередной раз поднят за несколько дней до вторжения ВСУ в Курскую область, сама Украина инициативу отвергла. Это лишний раз доказывает тот факт, что одной из целей вторжения была и остаётся Курская АЭС. В первые дни курской авантюры украинские войска чуть ли не по несколько раз в день атаковали город нахождения АЭС, Курчатов, беспилотниками.

Теперь же, когда дело идёт к зиме, а намеченных целей в Курской области ВСУ добиться не удалось, Зеленский решил вспомнить о формуле безопасности для объектов энергетики. Глава киевского режима понимает, что усугубление ситуации с отключением электроэнергии может не только дополнительно сказаться на украинской военной промышленности, но и привести к негативной реакции со стороны рядовых граждан. Несмотря на то, что в целом на мнение рядовых украинцев офису Зеленского наплевать, в данном случае приходится учитывать и его, особенно на фоне складывающейся ситуации с западной военной помощью и ростом издержек.