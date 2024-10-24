ВС РФ начали использовать тактику залистования с БПЛА перед штурмом позиций ВСУ

Как уточнил командир одного из подразделений БПЛА с позывным Вэл, это делается для того, чтобы дать противнику шанс выжить

ДОНЕЦК, 23 октября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" начали использовать тактику залистования украинских позиций перед их штурмом. Как уточнил в беседе с ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Вэл, это делается для того, чтобы дать противнику шанс выжить.

"Мы даем противнику шанс на выживание процессом залистовывания. Если же никто не выходит, то уже применяются все силы против врага. Обычно сбрасываем перед штурмом", - сказал командир.

Как уточнил ТАСС оператор БПЛА с позывным Цезарь, агитационные листовки традиционно описывают механизм сдачи в плен. "Необходимо сложить оружие, снять бронежилет, по-возможности белую ткань и двигаться в сторону позиций РФ", - добавил военнослужащий.

Наряду с залистованием, операторы БПЛА продолжают активную работу по уничтожению техники и личного состава ВСУ. Для этого, в частности, в группировке набирает популярность собственная разработка бойцов - беспилотник, способный нести на себе до шести килограммов взрывчатки. "Чем больше заряд, тем больше огневое поражение. Этот коптер может нести заряд до 6 кг и работает на расстоянии до 15 км. Несет заряды, которых вполне достаточно доя разбора огневой точки в щепки", - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Воробей.