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ТАСС

Минобороны требует взыскать с разработчика снарядов и пушек более 29 млн руб.

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Военная продукция НИМИ
Образцы военной продукции, разработанной на базе «НИМИ им. В.В.Бахирева», на выставке вооружения и военной техники «Gulf Defence and Aerospace - 2017» в Эль-Кувейт (Кувейт).
Источник изображения: http://tecmash.ru/

Часть исков связаны с неудовлетворительным по мнению представителей оборонного ведомства проведением работ по модернизации вооружений

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство обороны РФ требует взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева, который занимается разработкой снарядов и артиллерии для нужд ВС РФ, более 29 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде Москвы.

"В суд поступили три иска на общую сумму 29 млн 330 тыс. руб. к АО "Научно-исследовательский машиностроительный институт им. В. В. Бахирева". Истцом по всем трем искам является Минобороны РФ", - сообщили агентству. Суть исковых требований оборонного ведомства не раскрывается.

Источник, знакомый с материалами дела, сообщил ТАСС, что часть исков связаны с неудовлетворительным по мнению представителей Минобороны проведением работ по модернизации вооружений для нужд ВС РФ.

АО "НИМИ им В. В. Бахирева" занимается разработкой артиллерийских боеприпасов для полевой, танковой, морской, а до 1943 года и авиационной, артиллерии. Общество образовано в 1932 году. Сейчас учреждение разрабатывает боеприпасы и взрыватели, стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие, а также занимается проектированием технологических машин и комплексов для российской армии. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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