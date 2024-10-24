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Интерфакс-АВН

Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера - канцелярия премьера

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Украинский безэкипажный катер Magura V5
Украинский безэкипажный катер Magura V5.
Источник изображения: Фото: TASS/AP/Daniyar Sarsenov

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Лондон выделяет Киеву дополнительные средства для поддержки на море и ищет партнеров для поставок "еще сотен" морских дронов, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов стерлингов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу (Украины - ИФ) и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - сообщила канцелярия.

Отмечается, что Великобритания и Норвегия изыскивают "еще 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования".

В сообщении уточняется, что Киеву уже поставлены "десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет (...), а также сотни тысяч патронов".

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Страны
Великобритания
Норвегия
Украина
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