Великобритания выделит Украине 120 млн фунтов стерлингов на безэкипажные катера - канцелярия премьера

Лондон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Лондон выделяет Киеву дополнительные средства для поддержки на море и ищет партнеров для поставок "еще сотен" морских дронов, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Соединенное Королевство дополнительно выделяет 120 млн фунтов стерлингов ($155 млн) для коалиции по морскому потенциалу (Украины - ИФ) и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотных аппаратов (воздушных и безэкипажных катеров), а также радаров наблюдения", - сообщила канцелярия.

Отмечается, что Великобритания и Норвегия изыскивают "еще 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования".

В сообщении уточняется, что Киеву уже поставлены "десятки вездеходов-амфибий и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет (...), а также сотни тысяч патронов".