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Вестник Мордовии

Как выглядит новая САУ из КНДР по сравнению с самоходными орудиями ВСУ

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

В последние дни в социальных сетях вновь проснулся большой интерес к самоходной артиллерии, находящейся на вооружении армии Северной Кореи. Кроме не самых новых САУ, имеющих калибры 122-мм, 130-мм, 152-мм и 170-мм, обсуждаются примерные возможности новой боевой машины, известной как "Чучхе-107".

В различных справочных изданиях она ранее фигурировала как М2018: такое обозначение в странах Запада дали по году, когда ее впервые увидели на военном параде в Пхеньяне.

Уже тогда специалисты отмечали большую вероятность того, что это орудие может бить на дистанции не менее 40 километров. Как оказалось, для нее действительно разработаны новые боеприпасы непривычного для КНДР калибра - 155 мм, кстати, теперь уже распространенного и в вооруженных силах Китая.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В прошлом году на торжественных мероприятиях в столице Северной Кореи были замечены САУ "Чучхе-107", оборудованные радиолокационными баллистическими станциями, позволяющими значительно повысить точность стрельбы.

Многие сейчас пытаются сравнивать эти самоходки с теми, что имеются на вооружении формирований киевского режима. Однозначно они превосходят имеющиеся у ВСУ британские AS-90 и все машины семейства М109, например, по дальности стрельбы. Уж точно не хуже польских AHS Krab или германских PzH 2000. У них большое преимущество по проходимости по сравнению с чешскими vz. 77 Dana, DITA, словацкой Zuzana 2. Защищенность - лучше, чем у французской Caesar или украинской "Богданы".

Судя по всему, в настоящее время в КНДР уже налажено серийное производство "Чучхе-107", и они в ощутимых количествах имеются в сухопутных войсках этой страны.

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Продукция
Dana vz.77
M109
PzH 2000
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