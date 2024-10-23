Пентагон намерен наводнить соцсети несуществующими пользователями с помощью ИИ

Пентагон

Как сообщает издание The Intercept, в списке «пожеланий», составленным Объединенным командованием спецопераций США (JSOC), «засветилась» идея использовать ИИ, способный генерировать несуществующих пользователей Интернета.

Все это абсолютно не согласуется с постоянными предупреждениями правительства США о недопустимости использовать ложный контент, созданный ИИ, что усугубляет кризис в области информации — по сути, дискредитируя всю публичную информационную экосистему.

JSOC поясняет свою позицию тем, что занято поиском «технологий по созданию убедительных онлайн-персонажей для последующего использования их в соцсетях и другом онлайн-контенте» в интересах специальных операций.

Одной из площадок подобной деятельности могут стать, к примеру, популярные общественные онлайн-форумы. Иными словами, секретное военное ведомство намерено заняться созданием сложных ИИ-дипфейков, способных убедить пользователей соцсетей в том, что они общаются с обычными людьми, в то время, как агентство занимается сбором нужной информации.

Похоже, Пентагон готов открыть очередной ящик Пандоры. Поскольку ИИ не является монополией США, многие страны также захотят использовать его в информационных войнах. Нетрудно представить, что нас тогда всех ожидает — глобальный информационный хаос.

Александр Агеев