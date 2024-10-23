На Западе заговорили о размещении на Украине «неядерных сил». О чем идет речь?

Полковник Ходаренок: Зеленский хочет превратить восточную границу в линию Мажино

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, предположил, что Западу пора задуматься об обеспечении Киева средствами неядерного сдерживания. Что они могут из себя представлять и действительно ли союзники Киева готовы потратить силы и деньги на этот проект, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Термин «неядерный стратегический пакет сдерживания» впервые прозвучал во время представления Владимиром Зеленским в Верховной раде своего плана завершения конфликта. Подобных заявлений от военно-политического руководства других стран прежде не было. Так что в этой сфере президент Украины, безусловно, первооткрыватель.

Как обычно, выбросив очередной лозунг в информационное пространство, Зеленский не стал объяснять граду и миру, что он конкретно понимает под изобретенным им термином. Иными словами, президент Украины ничего не расписал по пунктам и срокам и ни слова не сказал о том, какие силы и средства будут привлечены для реализации этого замысла.

По словам Зеленского, этот «пакет сдерживания» должен поставить Москву перед дилеммой - либо перейти к дипломатии, либо потерять свою военную машину. У этого пункта «плана победы» есть и секретное приложение - его президент Украины передал руководству США, Британии, Германии, Италии, Франции. Нельзя исключать, что ряд деталей Зеленский изложил именно в этом приложении. Сразу скажем, что реализация в полном объеме этого пункта «плана победы» возможна только после завершения вооруженного конфликта.

Комментируя предложение Зеленского, министр обороны Франции Себастьян Лекорню предложил Западу заняться вопросом размещения «неядерных силы сдерживания» на Украине.

«Этот «план победы» - это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор - вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, - это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», - сказал он.

Тотальная перезагрузка ВСУ

Попробуем предположить, каким образом может выглядеть «неядерный стратегический пакет сдерживания» президента Украины. Вполне возможно, что основные задачи, которые планирует решить Зеленский с помощью своего «пакета» в будущем вооруженном конфликте с Россией, выглядят следующим образом: отражение ракетных и авиаударов; нанесение поражения авиационной и ракетно-ядерной группировкам; пресечение вторжения Сухопутных войск противника; боевые действия за удержание оборонительных рубежей в оперативной и стратегической глубине.

Теперь рассмотрим, что потребуется президенту Украины, чтобы подобные замыслы стали реальностью. Речь ведь идет не больше и не меньше, как о построении стратегической обороны страны. То есть Зеленскому надо размещать группировки ВСУ в соответствующем оперативно-стратегическом построении, создавать систему оборонительных рубежей и оперативных инженерных заграждений, развертывать средства ПВО и ПРО на театре военных действий.

По большому счету, для решения этих задач надо чуть ли не в полном объеме «переустановить» Вооруженные силы Украины. В их составе должны появиться соединения оперативно-тактической авиации (оснащенные современными многофункциональными истребителями), ракетные бригады оперативно-тактических баллистических ракет средней дальности, части и соединения крылатых ракет большой дальности наземного базирования. При этом счет носителей должен идти на многие сотни и тысячи, а радиус их боевого применения должен простираться как минимум до Уральских гор.

Восточная граница Украины, согласно планам Зеленского, в инженерном отношении должна превратиться в нечто сравнимое с линиями Мажино, Маннергейма, Зигфрида, Атлантическим валом вместе взятыми.

Деньги на "пакет" Зеленского

Как известно, мечтать не вредно. Теперь только западным политикам и военным необходимо прикинуть, во что обойдется для бюджета стран - участников НАТО реализация замыслов Зеленского.

И если во время ведения боевых действий расходы на Украину еще как-то можно объяснить налогоплательщикам ЕС и НАТО, то для воплощения в жизнь «пакета» Зеленского придется сильно потрудиться, чтобы растолковать европейцам и американцам, каким образом столь масштабные затраты на воссоздание военной мощи Украины связаны с их жизненно важными интересами. Киев, как известно, банкрот в экономическом, финансовом и военном отношении, и может сформулировать перед Западом только одно - «дайте!».

Теперь что касается политической и военной элиты Украины, разрабатывающей подобные «пакеты», то о ее представителях (не в одиночку же разрабатывал Зеленский подобные планы) можно сказать традиционное - ничего не поняли и ничему не научились.

Политическому классу Украины сегодня надо думать не столько о противотанковых ежах и надолбах (врытые в землю рядами деревянные столбы или гранитные глыбы, применяемые в качестве заграждения; именуемые также "зубами дракона") на своей восточной границе, сколько о нормализации отношений со своим великим северо-восточным соседом. Поскольку именно недружественная и откровенно оскорбительная политика Киева по отношению к Москве во многом и довела Украину до ее сегодняшнего состояния. И в будущем она же может довести Киев до полного нокаута, если векторы украинской политики останутся прежними.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок