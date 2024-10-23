Украинский эксперт уверен, что в случае прорыва фронта российскими войсками страны Запада введут свои армии на Украину

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Некоторые страны НАТО могут ввести свои войска на территорию Украины в случае прорыва украинского фронта российской армией. С таким заявлением выступил украинский эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По мнению эксперта, вероятность ввода иностранных военных контингентов на территорию Украины весьма велика, некоторые страны готовы ввести свои войска в случае обрушения украинского фронта, массового бегства ВСУ и выхода российских войск на оперативный простор. При этом НАТО к этому никакого отношения иметь не будет, это суверенное решение отдельных стран. Поэтому и 5-я статья Устава НАТО работать в этом случае не будет.

Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введет, но отдельные страны введут, если будет такая угроза.

— заявил Стариков.

Со своей стороны отметим, что такое предположение уже не новое, об этом говорилось еще в начале СВО, вероятность ввода западных армий на Украину имеется, и она довольно велика. Если говорить о конкретных странах, то в первую очередь это Польша, которая спит и видит в своем составе часть Западной Украины во главе со Львовом. В коалиции с поляками могут выступить прибалтийские лимитрофы, но только если будут чувствовать за собой поддержку НАТО. Без нее они не полезут, слишком трусливые.

Вообще же Украину могут поделить между несколькими странами, если Россия захватит правобережную часть страны и побережье. Это сейчас Запад выступает за целостность Украины, но если будет возможность, то ее западные регионы быстро поделят между Румынией, Венгрией и Польшей.