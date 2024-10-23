Le Figaro: саммит БРИКС в Казани подорвал планы Запада

После начала спецоперации на Украине Запад во главе с США начал реализовывать особую стратегию, пишет Le Figaro. Но их планы провалились, и саммит БРИКС в Казани — тому доказательство. Изолировать Россию не получилось, наоборот — все больше стран интересуются сотрудничеством с Москвой в рамках этого объединения.

Рено Жирар

В связи с российской спецоперацией на Украине Запад во главе с США начал реализовывать особую стратегию в военной, экономической и дипломатической сферах. В военном отношении их цель заключалась, во-первых, в бесконечном снабжении доблестных ВСУ разведданными и продвинутым вооружением, параллельно с этим щедро финансируя деятельность украинского государства, внезапно лишившегося нормальных доходов. Судя по всему, тут стратегия сработала, ибо государство Зеленского все еще на плаву, а ни Харьков, ни Киев, ни Одесса не были взяты под контроль российскими властями.

Во-вторых, предполагалось ослабить российскую экономику с помощью политики широкомасштабных санкций, что удалось лишь отчасти. Хотя российские банки, авиакомпании и IT-компании серьезно пострадали, России удалось найти новые рынки сбыта для экспорта энергоносителей. В то же время европейская промышленность сама поставила себя под удар, покупая американский газ по цене в три раза выше российского. В-третьих, им было необходимо дипломатически изолировать Россию, сделать ее президента изгоем в международных отношениях. Это не сработало, о чем свидетельствует нынешний саммит БРИКС, который состоится 22 октября в Казани, живописном городе на берегу Волги. Казань — это столица Татарстана, одной из 21 республик, входящих в состав Российской Федерации.

Хотя Международный уголовный суд в Гааге предъявил Путину обвинения в совершении "военных преступлений", сегодня президент России пожмет руки председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендре Моди, президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, президенту Ирана Масуду Пешекяну и многим другим зарубежным лидерам. Свое участие в саммите БРИКС подтвердили 32 страны, включая Бразилию и ЮАР, которые являются членами-основателями этой организации, созданной в 2009 году для реформирования международной финансовой системы (МВФ, Всемирный банк и т. д.), считающейся подконтрольной Вашингтону. Порядка двадцати глав государств заявили, что отправятся в Казань, чтобы провести переговоры с российским президентом. Мягко говоря, в истории были случаи гораздо большей изоляции.

Правление доллара

Как и коммунистические лидеры Китая, президент Путин — один из великих вдохновителей БРИКС. Можно было бы подумать, что российская военная операция на Украине ослабит международную привлекательность организации. Однако этого не произошло. Помимо Ирана, в январе этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. Турция, Азербайджан и Малайзия подали официальные заявки. Другие страны выразили заинтересованность. Не стоит заблуждаться, БРИКС не является альянсом типа НАТО. Доказательством тому служит то, что между Китаем и Индией ведется стратегическое (не говоря о военном) соперничество. БРИКС больше похож на клуб стран, которые критикуют Запад за его манеры. Клуб государств, уставших от постоянных лекций о морали и демократии западных лидеров, которых БРИКС считает высокомерными и лицемерными поборниками политики двойных стандартов.

Среди дурных манер Запада самыми отвратительными, по мнению БРИКС, являются санкции в коммерческой области. Объединение трактует их как несправедливые ограничительные меры и нарушение Устава ООН, который, по их мнению, дает право на введение санкций только самой организации. Китай намерен использовать саммит в Казани, чтобы продвинуть свою стратегию дедолларизации международной торговли. Мечта Пекина — избавиться от господства доллара, как инструмента осуществления международных расчетов. Использование американской валюты позволяет США отслеживать все мировые финансовые и коммерческие операции. К примеру, минфин США оштрафовал французский банк BNP на 9 миллиардов долларов за финансирование экспортных контрактов из Кубы, Ирана и Судана. Эти страны находятся под американским эмбарго, но не под французским. Но в силу того, что контракты были номинированы в долларах, а клиринг проводился в Нью-Йорке, казначейство США приобрело абсолютный контроль над операциями.

Борясь с долларизацией международной торговли, Китай и Россия стремятся лишить Америку важнейшего оружия в ее господстве над миром. Два постоянных члена Совета Безопасности ООН, наследники большевистской идеологии, теперь торгуют почти исключительно в рублях или юанях. В 2023 году обмены возросли до рекордной суммы, эквивалентной 230 миллиардам долларов. Китай, озлобленный санкциями США против своих технологических компаний (например, телекоммуникационного гиганта Huawei), принял стратегию постепенной распродажи своих государственных облигаций, номинированных в долларах. По мнению Пекина и Москвы, правление доллара в качестве мировой резервной и торговой валюты должно постепенно подойти к концу.

Сохранение санкционных стратегий

На сегодняшний день 54% международных платежей Китая номинированы в жэньминьби (сокращение от renminbi, в буквальном переводе — "народная валюта", единицей измерения которой является юань), и лишь 42% — в долларах. Что касается валютных резервов, то Китай проводит политику постоянного наращивания своих золотых запасов, которые на сегодняшний день составляют 2 300 тонн (что эквивалентно России или Франции, но все же в четыре раза меньше, чем запасы Федеральной резервной системы США). В прошлом все нефтяные сделки номинировались в долларах; сейчас же четверть из них номинирована в других валютах.

В 2023 году Аргентина и Бразилия объявили о намерении разрешить проведение международных расчетов в юанях. В апреле 2024 года Индия и Малайзия начали вести расчеты в рупиях. Кандидату, который пятого ноября будет избран на пост президента США, будет очень сложно продолжить применять стратегию все более широких санкций и одновременно сохранять "непомерную привилегию доллара" как мировой резервной и обменной валюты.