Останется ли Россия угрозой НАТО, когда пушки на Украине смолкнут? (The National Interest, США)

TNI: для Запада недопустим нейтралитет Украины после окончания конфликта

В Европе впадут в панику из-за российской угрозы в случае, еслиКиев намекнет на готовность к урегулированию на заведомо невыгодных условиях, пишет TNI. Поэтому по окончании конфликта гарантией от российской экспансии стала бы Украина, способная сдерживать Москву, считает автор.

Михаил Троицкий

Сможет ли Россия угрожать НАТО после окончания конфликта на Украине (и захочет ли?), во многом зависят от условий прекращения огня или мирного урегулирования. Чтобы верно оценить будущую угрозу НАТО со стороны России, важно понимать, что даже при том, что украинская армия приобрела немалый боевой опыт, Москва также извлекла из конфликта уроки. Причем это “обучение” выходит далеко за рамки поля боя: Россия проверила на практике решимость Запада, а предстоящие выборы или политические кризисы в западных странах могут подорвать их готовность поддерживать Украину.

По окончании конфликта вернейшей гарантией от дальнейшей российской экспансии стала бы Украина, способная сдерживать Москву. Однако отправка на Украину войск НАТО или мощного дальнобойного оружия — наиболее эффективных средств сдерживания — не вызывает энтузиазма в столицах альянса. На протяжении всего конфликта НАТО твердо стремилась свести риск вооруженного конфликта с Россией к минимуму. Размещение же на Украине сдерживающего контингента грозит привести к такому противостоянию напрямую.

Альтернативный план Киева — ускоренное членство в НАТО. По последним сообщениям, согласие в альянсе рассмотреть этот вариант лишь крепнет. Однако это тянет за собой каверзный вопрос: готовы ли Киев и его ключевые партнеры признать российскую аннексию украинской территории? Если исключить перспективу решающей неудачи на поле боя, Москва наверняка потребует этого в качестве предварительного условия для любого мирного урегулирования — пусть даже временного.

Сравнение нынешней ситуации с разделом Германии за Западную и Восточную ошибочно, поскольку безопасность ФРГ гарантировалась США и их союзниками, и это не позволяло Советскому Союзу изменить статус-кво силой или захватить больше территорий. Если Россия хочет и может продолжать боевые действия, более уместным сравнением будет Брест-Литовский мир между большевиками и Германией.

После того, как большевики изначально отвергли немецкие условия на переговорах в начале 1918 года, провозгласив лозунг “ни мира, ни войны”, Германия возобновила боевые действия и захватила значительную часть российских владений. В результате новый мирный договор был подписан всего через несколько недель, а большевики признали новые территориальные приобретения Германии, хотя часть из них Россия вскоре себе вернула после поражения Берлина от Антанты.

Если Россия начнет стремительно укреплять свои позиции на Украине, риск эскалации может резко возрасти. По всей Европе воцарится паника, особенно если Киев намекнет на готовность к урегулированию на заведомо невыгодных условиях. В начале этого года в разговоре с пранкерами на службе российского государства, выдававшими себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал, что интерес Польши к поддержке Украины лишь усилится, если украинский фронт затрещит по швам.

В таких обстоятельствах западные правительства будут разрываться между двумя главными страхами: перспективой ядерной эскалации со стороны России и ее продвижением на запад к рубежам НАТО. По сути, в ближайшей либо долгосрочной перспективе им придется выбирать между двумя потенциально катастрофическими сценариями.

Далеко не факт, что Европейский союз продемонстрирует достаточную решимость, если США предложат ему самому придумать способ сдержать Россию. С одной стороны, это мобилизует ресурсы Европы, с другой — грозит повлечь за собой раскол, который в экономически неблагополучном Союзе вызовет лишь шквал взаимных обвинений по поводу того того, кто именно проморгал российскую угрозу. Крепнущая волна национализма в Европе, которую также может поддержать Москва, грозит еще больше подорвать единство.

Даже если России не удастся достичь решающего прорыва, а готовность западных партнеров поддержать Украину значительно снизится по политическим или экономическим причинам, эскалация окажется неизбежна. Если в настоящее время партнеры Украины еще удерживают Киев от дальнейшего обострения конфронтации с Россией, в критической ситуации Киев сочтет необходимым действовать самостоятельно. Недавние обсуждения ядерного варианта — знак, что такой сценарий не исключен.

Хотя о необходимости переговоров говорится все чаще, Россия утверждает, что готова продолжать борьбу, если Украина не согласится на все ее требования — и, прежде всего, принятие нейтралитета. Мало того, что это недопустимо для Киева, — это еще и развяжет Москве руки в дальнейших отношениях с НАТО. При этом Кремль не может выпускать из вида значение мира для внутренней стабильности. Как долго Россия сможет поддерживать свою экономику на фоне санкций, безудержной инфляции и падения доходов без постоянных вливаний в свой военно-промышленный комплекс?

Эту воду мы, как в поговорке, толчем в ступе настолько долго, что она грозит испариться, высвободив при этом сразу несколько вредоносных сил. Для прочного урегулирования, которое позволит противостоять разрушительному ревизионизму России, придется обуздать их еще раз.

Михаил Троицкий — приглашенный научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете и приглашенный профессор Школы Флетчера при Университете Тафтса