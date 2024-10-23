Изолирована не Россия – в изоляции Запад. Мировые СМИ о саммите БРИКС

Запад оказался в изоляции: мировые СМИ о саммите БРИКС в Казани

В Казани начинает работу саммит БРИКС. Вот что об этом пишут западные СМИ.

Запад хочет изолировать Путина, но крупный саммит, который тот принимает, показывает, что российский лидер далеко не одинок, отмечает CNN.

"Встреча стран БРИКС и других государств, которая является крупнейшим международным мероприятием, организованным президентом России с начала конфликта на Украине в феврале 2022 года, подчеркивает продолжающееся сближение стран, которые надеются увидеть сдвиги в мировом балансе сил и в некоторых случаях – как, например, для Москвы, Пекина и Тегерана – напрямую противостоять Западу во главе с Соединенными Штатами.

Именно это послание Путин – и его близкий партнер и лидер самой влиятельной страны БРИКС Си Цзиньпин – будут продвигать в ближайшие дни: именно Запад изолирован в мире со своими санкциями и альянсами, в то время как "мировое большинство" поддерживает их стремление бросить вызов глобальному лидерству Америки".

Особенно примечательно, что представительный саммит в Казани проходит на фоне российского наступления в Донбассе – ведь поводом для попыток изоляции России стал в свое время именно конфликт на Украине, пишет французская L’Express.

"Дипломатический успех Путина тем более примечателен, что в это самое время его армия продолжает укреплять позиции в Донбассе и что "план победы" президента Владимира Зеленского, который, в частности, призывает к интеграции в НАТО, был с осторожностью воспринят западными странами, которые расходятся во мнениях о том, как следует поддерживать Украину.

Мастерство Владимира Путина и Си Цзиньпина (двух крестных отцов клуба) заключается в том, что им удалось объединить весьма разнородные государства.

"Все больше и больше важных стран ставят под сомнение нынешний мировой порядок, возникший в результате Второй мировой войны и американского доминирования. Русские и китайцы смогли сыграть на этой струне, не заставляя при этом их отправляться в крестовый поход США и их союзников", – объясняет Мишель Дюкло, бывший посол и специальный советник Института Монтеня".

На этом фоне особенно отчетливо видно бессилие Запада, пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger.

"На саммите БРИКС два десятка глав государств любезничают с кремлевским лидером. <…> Они едины в своем неприятии США как ведущей силы основанного на правилах мирового порядка. Послание остальному миру: мы – антизападная альтернатива.

Президент России вряд ли мог выбрать лучшее время для демонстрации своей силы. Спустя два с половиной года после начала военной спецоперации на Украине и за две недели до принятия решения за или против популистского кандидата в президенты США, Путин совершенно точно не изолирован от мира.

Недавнее отчаянное турне президента Украины Владимира Зеленского с его мольбами показало, насколько бессилен Запад перед решимостью автократов. Зеленский не получит больше никакой помощи, даже разрешения на использование дальнобойного оружия".

Привлекательность БРИКС усиливается из-за того, что многие средние по размерам экономики и влиянию страны недовольны существующим миропорядком, сказано в статье на сайте вашингтонского аналитического центра Brookings Institution.

"Тот факт, что такая встреча вообще происходит, сигнализирует об изменениях в глобальной политике и о раздражении ролью США в мире – и это должно беспокоить Вашингтон. БРИКС представляет собой нечто большее, чем просто фрагментацию международной системы – он воплощает растущее недовольство среди средних держав мировым порядком под руководством США.

На фоне войны в Газе Россия и Китай более эффективно использовали эти антизападные настроения, извлекая выгоду из разочарования по поводу западных двойных стандартов, а также использования санкций и экономического принуждения со стороны Запада. Это не означает, что средние державы хотят обменять доминирование США на китайское – но это означает, что они открыты для объединения с Россией и Китаем ради более фрагментированного и автономного мира".

Подавляющее большинство стран мира возмущены гегемонией Запада, и это укрепляет позиции БРИКС, пишет Foreign Policy.

"За пределами Вашингтона, стран G7 и Европейского союза трудно оценить, насколько велико возмущение лицемерием и гегемонией Запада, а также то, насколько сильно все эти страны недовольны сложившимся миропорядком. Это способствует сплочению членов БРИКС. Особенно ярко такая тенденция проявилась в таких вопросах, как конфликт на Ближнем Востоке, усиление американских санкций и чрезмерные издержки для стран со средним уровнем дохода, связанные с заоблачными привилегиями доллара.

"Это не единый блок, однако это их единое заявление о стремлении к альтернативному глобальному порядку. И оно поступает от крупных экономик", –говорит Асли Айдинтасбас из Brookings Institution".

На сегодняшний день БРИКС – это скорее клуб, но весьма влиятельный, отмечает в статье для Le Figaro французский специалист по геополитике Рено Жирар.

"Этот клуб терпеть не может уроков морали и демократии, которые постоянно преподают западные лидеры, которых он считает высокомерными, лицемерными и поборниками двойных стандартов.

Среди этих плохих манер Запада наиболее отвратительными в глазах стран БРИКС являются торговые санкции. Их считают незаконными мерами, противоречащими Уставу ООН, который, по мнению стран БРИКС, дает право вводить санкции только Объединенным Нациям. Китай воспользуется саммитом в Казани для продвижения своей стратегии дедолларизации международной торговли. Его мечта – заменить господство доллара в качестве инструмента международных расчетов, поскольку использование доллара позволяет американцам следить за всеми финансовыми и коммерческими операциями в мире".

Привлекательность БРИКС заключается в том, что в этот клуб не входят США, рассуждает британский экономист и финансист Джим О’Нил в интервью Der Spiegel.

"Можно ожидать, что Путин как хозяин саммита постарается создать впечатление, что мир вовсе не против России. Он будет извлекать из саммита максимальную выгоду. Что в итоге скажут другие страны и насколько они согласятся с его формулировками, станет одним из немногих интересных вопросов на этой встрече.

Привлекательность БРИКС всегда заключалась в том, что это клуб, в который Америка не входит. В 2008 году министры иностранных дел России и Бразилии открыто заявили об этом, и это, вероятно, станет посланием саммита".

Такие страны, как, например, Турция, видят в БРИКС платформу, на которой будет формироваться будущее мира, уверена журналист Handelsblatt Инга Рогг.

"Эрдоган все больше поворачивается к тем государствам, которые выступают против Запада. <…> Член НАТО Турция даже подала заявку на вступление в альянс государств, который Пекин и Москва любят представлять как противовес Западу.

[Турецкая журналистка Асли] Айдынтасбас считает, что Эрдоган прощупывает почву в БРИКС в качестве реакции на глобальные изменения: "В Турции существует определенное чувство паники в связи с тем, что возникает новый мировой порядок, и Турция не является его частью".

С точки зрения Турции, это платформа, на которой может быть определено глобальное будущее".

"Взрывным развитием событий" назвала участие в саммите президента Турции газета Bild.

"Путин хочет вместе с БРИКС противостоять странам G7 и "сломать господство США". <…> Для России речь идет прежде всего о создании альтернативы западной платежной системе SWIFT, обходе западных экономических санкций и создании совместного банка".

"Впервые президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также хочет принять участие [в саммите БРИКС] – и, по его словам, "заставить Запад немного поревновать". Взрывное развитие событий: Турция является членом НАТО и, следовательно, частью западного альянса".

Намереваясь присоединиться к БРИКС, Турция стремится к более сбалансированной позиции между Востоком и Западом, отмечает журналист Milliyet.

"БРИКС, считающийся альтернативным Западу блоком, хочет подорвать господство доллара и евро в международной торговле и сформировать альтернативную платежную систему. Также страны БРИКС изучают идею создания новой резервной валюты и желают обеспечить развивающимся государствам большее представительство и право голоса на международной арене.

По мнению аналитиков, Турция своим намерением присоединиться к БРИКС стремится к более сбалансированной позиции между Востоком и Западом".

Сближаясь с Россией, Турция и Азербайджан ставят шах Соединенным Штатам, пишет колумнист dikGAZETE.

"В последние годы БРИКС активно продвигает альтернативную международную политическую повестку, что вызывает явное недовольство американского истеблишмента. Вашингтон и его союзники не скрывают своего недовольства по поводу того, что страны БРИКС начинают действовать независимо от интересов Запада.

Тем не менее БРИКС продолжает развиваться и формировать свою повестку, несмотря на препятствия со стороны США. При этом два тюркских государства, Турция и Азербайджан, идут по пути сближения с Россией, тем самым "ставя шах" Америке".