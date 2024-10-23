Маск назвал эскалацией возможные планы Южной Кореи по отправке военных на Украину

До этого агентство Newspim сообщило, что власти Республики Корея обсуждают отправку "вспомогательного персонала" на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что озвученная ранее некоторыми СМИ перспектива отправки южнокорейских военнослужащих на Украину говорит об эскалации конфликта.

"[Ситуация], похоже, обостряется", - написал Маск в Х (ранее Twitter). Так он прокомментировал опубликованное одним из пользователей сообщение американского журнала Newsweek о том, что правительство Южной Кореи якобы обсуждает план по отправке военнослужащих на Украину, а также поставки ей оружия.

21 октября южнокорейское агентство Newspim сообщило, что власти Южной Кореи обсуждают отправку "вспомогательного персонала" на Украину в качестве одного из ответов на гипотетическое появление северокорейских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Источник агентства утверждал, что южнокорейские специалисты, знакомые с военной тактикой и структурой КНДР, могли бы оказать содействие Украине. Ранее с утверждениями о якобы возможной отправке военных КНДР в РФ выступила южнокорейская разведка.

19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку.